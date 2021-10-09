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11:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер сборной Украины холодно пообщался со СМИ на предматчевой пресс-конференции

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков сухо пообщался с журналистами перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 с командой Финляндии.

УкраинаОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

Специалист очень коротко отвечал на вопросы представителей СМИ. Как сообщает Sport.ua, Петраков мог обидеться на журналистов за критику в связи с невызовом в команду Руслана Малиновского. Также его критиковали за излишнюю откровенность по поводу ситуации в команде.

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа D, 9.10.2021, 19:00

Финляндия-Украина-

— Что случилось, на вас лица нет?

— Нормальное лицо.

— Есть ли потери, какая кадровая ситуация?

— Всё нормально, потерь нет.

— Нужно ли обязательно выигрывать? Есть такое чувство?

— Есть такое чувство, что нужно выигрывать.

— Сборная много пропускает в последние минуты матчей. Как не повторить ошибки?

— Постараемся не повторить тех ошибок.

— Чувствует ли давление? Это самый серьёзный вызов для вас?

— Давления уже нет, но давление было серьёзным.

— Как хорошо знаете сборную Финляндии?

— Знаю хорошо, посмотрел много матчей. Завтра увидите.

— Вы обиделись на прессу, что случилось? Почему такие лаконичные ответы?

— Так будет всегда, — сказал Петраков.

Матч Финляндия — Украина состоится 9 октября. Начало в 21.45 по московскому времени.

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