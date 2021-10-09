Тренер сборной Украины холодно пообщался со СМИ на предматчевой пресс-конференции
И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков сухо пообщался с журналистами перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 с командой Финляндии.
И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков сухо пообщался с журналистами перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 с командой Финляндии.
Специалист очень коротко отвечал на вопросы представителей СМИ. Как сообщает Sport.ua, Петраков мог обидеться на журналистов за критику в связи с невызовом в команду Руслана Малиновского. Также его критиковали за излишнюю откровенность по поводу ситуации в команде.
— Что случилось, на вас лица нет?
— Нормальное лицо.
— Есть ли потери, какая кадровая ситуация?
— Всё нормально, потерь нет.
— Нужно ли обязательно выигрывать? Есть такое чувство?
— Есть такое чувство, что нужно выигрывать.
— Сборная много пропускает в последние минуты матчей. Как не повторить ошибки?
— Постараемся не повторить тех ошибок.
— Чувствует ли давление? Это самый серьёзный вызов для вас?
— Давления уже нет, но давление было серьёзным.
— Как хорошо знаете сборную Финляндии?
— Знаю хорошо, посмотрел много матчей. Завтра увидите.
— Вы обиделись на прессу, что случилось? Почему такие лаконичные ответы?
— Так будет всегда, — сказал Петраков.
Матч Финляндия — Украина состоится 9 октября. Начало в 21.45 по московскому времени.