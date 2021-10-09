Евгений Яблонский: Конечно, нам не хватало главного тренера. Надеюсь, в матче с чехами он будет

— Тяжелая игра, поражение, сейчас трудно что-то говорить. В раздевалке соберемся с командой, обсудим ситуацию. И надо готовиться к следующему матчу. В Казани нужно максимально играть и выкладываться.

— Это была ваша дебютная игра в роли капитана сборной Беларуси. Как ощущали себя в новом статусе?

— Очень приятно выводить национальную команду на футбольное поле. Спасибо тренерскому штабу за доверие.

— Что, на ваш взгляд, сегодня стало причиной неудовлетворительного результата?

— Очень мало создали в атаке. Сборная Эстонии хорошо сыграла, эта команда прогрессирует. А мы пропустили из-за своих ошибок.

— Матч с чехами уже в понедельник. Команда успеет восстановиться?

— Будем все делать того, чтобы выйти на футбольное поле в полной боевой готовности. Сегодня не было главного тренера.

— Как игралось без Георгия Петровича?