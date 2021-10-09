Евгений Яблонский: Конечно, нам не хватало главного тренера. Надеюсь, в матче с чехами он будет
Полузащитник сборной Беларуси Евгений Яблонский поделился мнением о матче с командой Эстонии.
Полузащитник сборной Беларуси Евгений Яблонский поделился мнением о матче с командой Эстонии.
— Тяжелая игра, поражение, сейчас трудно что-то говорить. В раздевалке соберемся с командой, обсудим ситуацию. И надо готовиться к следующему матчу. В Казани нужно максимально играть и выкладываться.
— Это была ваша дебютная игра в роли капитана сборной Беларуси. Как ощущали себя в новом статусе?
— Очень приятно выводить национальную команду на футбольное поле. Спасибо тренерскому штабу за доверие.
— Что, на ваш взгляд, сегодня стало причиной неудовлетворительного результата?
— Очень мало создали в атаке. Сборная Эстонии хорошо сыграла, эта команда прогрессирует. А мы пропустили из-за своих ошибок.
— Матч с чехами уже в понедельник. Команда успеет восстановиться?
— Будем все делать того, чтобы выйти на футбольное поле в полной боевой готовности. Сегодня не было главного тренера.
— Как игралось без Георгия Петровича?
— Конечно, нам не хватало главного тренера. Надеюсь, в матче с чехами он будет и это будет дополнительная помощь и поддержка для нас. Он умеет завести команду и найти правильные слова.