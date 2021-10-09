Восьмой футболист покинул сборную России из-за травмы

Полузащитник сборной России по футболу Денис Макаров покинул расположение команды из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

В связи с выявленным у Дениса Макарова микроповреждением мышцы голени тренерским и медицинским штабами принято решение о досрочном возвращении футболиста в расположение клуба. Владимир Хайтин старший врач сборной России по футболу

О травме Макарова стало известно 7 октября, по словам главного тренера команды Валерия Карпина, он почувствовал дискомфорт после тренировки.

В октябре сборной России предстоит провести еще один матч в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Встреча пройдет 11 октября, а соперником будет сборная Словении.

Ранее состав сборной России также покинул полузащитник Денис Глушаков, который получил вызов впервые с 2018 года. Помимо этого из-за повреждений к команде не смогли присоединиться Александр Головин и Алексей Ионов. Также матч против Словении может пропустить защитник Илья Самошников, который получил травму во врем матча «Рубина» против «Нижнего Новгорода» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).