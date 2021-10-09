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10:51 (мск), источник: РБК

Восьмой футболист покинул сборную России из-за травмы

Полузащитник Денис Макаров не сможет принять участие в матче против Словении из-за травмы голени, он покинул расположение национальной команды.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Полузащитник сборной России по футболу Денис Макаров покинул расположение команды из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

В связи с выявленным у Дениса Макарова микроповреждением мышцы голени тренерским и медицинским штабами принято решение о досрочном возвращении футболиста в расположение клуба.
Владимир Хайтин
старший врач сборной России по футболу

О травме Макарова стало известно 7 октября, по словам главного тренера команды Валерия Карпина, он почувствовал дискомфорт после тренировки.

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В октябре сборной России предстоит провести еще один матч в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Встреча пройдет 11 октября, а соперником будет сборная Словении.

Ранее состав сборной России также покинул полузащитник Денис Глушаков, который получил вызов впервые с 2018 года. Помимо этого из-за повреждений к команде не смогли присоединиться Александр Головин и Алексей Ионов. Также матч против Словении может пропустить защитник Илья Самошников, который получил травму во врем матча «Рубина» против «Нижнего Новгорода» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).

По сравнению с сентябрьскими сборами национальной команды из-за травм в матчах также не могут принять участие Вячеслав Караваев, Роман Зобнин и Денис Черышев, которые получили травмы в матчах за клубы. Помимо этого из-за травм оба сбора национальной команды пропустил Станислав Магкеев.

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