Геннадий Орлов: «Карпин и Дзюба должны выкинуть к чертовой матери свои эгоистичные проявления»

«То, что о Дзюбе пишут, — это говорит о его харизматической личности. Он яркий и может забить. Но физически он правда не готов на два тайма. Я это вижу по оценке движений на футбольном поле. Можно быть неготовым, но выйти и страстно играть. У него были такие матчи. Конечно, у Артема нет дружеского отношения и расположения к Карпину. А у Карпина нет дружеского отношения к Дзюбе. Но они должны подняться выше этого. Это сборная страны. Это болельщики, люди. Ты для наших болельщиков постарайся, доставь нам удовольствие. Обращаюсь к одному и другому.



Они должны все свои эгоистичные проявления выкинуть к чертовой матери и думать только об одном! Они должны войти в историю футбола, по крайней мере, российского, и показать всё, на что они способны. Один должен блеснуть педагогическим тактом, а другой — самоотдачей на футбольном поле. Если этого не будет, мы все от этого проиграем.



Не знаю, появится ли Дзюба в сборной, но было бы полезно, чтобы появился. У него было психологическое расстройство, опустошение. Бывает такое, что хочешь всё забросить к чертовой матери, а потом это потихоньку проходит. Но сейчас Карпин должен это почувствовать. Ну что их учить? Они взрослые ребята, мужики. Они должны сделать лучше всем болельщикам и любителям футбола. А если они будут думать о себе, это будет очень плохо и эгоистично», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».