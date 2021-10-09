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9 октября, источник: Спорт-Экспресс

Дюпин пропустит матч со Словенией

Голкипер сборной России Юрий Дюпин не сыграет в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Словении, сообщает официальный сайт РФС.

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Указано, что тренерский штаб сборной решил не везти в Марибор четыре вратаря, учитывая, что в заявку на игру будет внесено три голкипера. 33-летний футболист уже попрощался с партнерами и покинул отель, в котором в Казани остановилась сборная России.

Состав национальной сборной России:

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив» Москва), Андрей Лунев («Байер 04» Леверкузен), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Максим Осипенко («Ростов»), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин» Казань), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Арсен Адамов («Урал» Екатеринбург).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив» Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Аталанта» Бергамо), Арсен Захарян, Даниил Фомин (двое — «Динамо» Москва), Зелимхан Бакаев («Спартак» Москва), Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Даниил Глебов («Ростов»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Гамид Агаларов («Уфа»).

Матч Словения — Россия состоится 11 октября. Начало в 21.45 по московскому времени.

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Россия
1:0
Первый тайм: 1:0
Словакия
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