Четыре вопроса Валерию Карпину по матчу со Словакией. Увидим ли ответы во встрече со Словенией?

Встречу сборной России со Словакией в послематчевой студии точнейше охарактеризовал Андрей Аршавин: «Не матч, а трагедия. Для нас с точки зрения игры, для Словакии с точки зрения результата».

И действительно, Валерий Карпин выиграл очередной матч со сборной без множества футболистов, которых бы точно хотел видеть. Россия идет на втором месте в группе, лишь по дополнительным показателям отставая от лидирующей Хорватии, имеет все шансы и на первое место с прямой путевкой в Катар, и на «стыки» со второго. Но к Карпину даже с нынешним набором футболистов все равно есть вопросы. Сборная сыграла плохо. Он это и сам признал на послематчевой пресс-конференции, правда, в итоге сославшись на концентрацию: «Плохой прессинг в самом начале связываю не с тем, что состав был несыгран. Это связано не с тем, что ребята вышли впервые в таком сочетании. Времени как не было перед Хорватией, так и сейчас не было, чтобы синхронизировать прессинг. Это должно работать как швейцарские часы. На это нужно много времени. С Хорватией концентрация была запредельная, поэтому получалось лучше, чем сегодня».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CUzLtaxsx0C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CUzLtaxsx0C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CUzLtaxsx0C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Это подтверждается цифрами. В матче с Хорватией эффективность командного прессинга составила 48%, тогда как со Словакией получилось только 33%, хотя, думаю, все понимают, что прессинг хорватов — задача более серьезная, чем аналогичные действия со Словакией.

К тому же Россия владела мячом только 30% (по данным «СЭ») времени. С 2010-го российская команда владела мячом меньшее количество времени только в игре с Испанией на домашнем ЧМ, а ведь за этот период были матчи с Бельгией, Португалией, той же Хорватией и многими другими классными соперниками. И там Россия контролировала мяч намного чаще, чем со Словакией. Поэтому есть основания считать, что дело не только в концентрации, и у меня к Валерию Георгиевичу появляются вопросы.

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий Повезло: Россия обыграла Словакию

1) Почему в схему, настроенную под прессинг, выходит Александр Ерохин?

Александр — шикарный (для РПЛ) атакующий полузащитник или верхняя «восьмерка», но при этом игрок для ситуации, когда команда низко обороняется и контратакует либо постоянно доминирует с большим процентов владения. Тогда Ерохин эффективен. Но в ситуации, когда нужно перекрывать зоны и много бегать, он точно не лучший выбор. Во многом из-за наличия Ерохина сборная России потеряла в стройности прессинга. При этом на лавке был Фомин, который привык к интенсивной игре в «Динамо» и выглядел бы намного органичнее Ерохина в текущей ситуации.

2) Зачем вообще включать такой ультрапрессинг?

Мне в целом понравилось, как Карпин перестроил игру после провального первого тайма. Это была реакция на неудавшиеся попытки прессинга, и она сработала. Во втором тайме после ухода с 4−3−3 на 5−4−1 и перевода Кузяева в зону левого полузащитника, чтобы сдержать могучий фланг Пекарика, у ворот Сафонова стало гораздо спокойнее. Карпин говорит про прессинг, что «на это нужно много времени». Понятно, что времени у Карпина и правда нет, но тогда зачем, как бы пытаясь моментально оправдать тезис про «смелый футбол», копировать безумный стиль Клоппа, не имея ресурса? Можно подыскать более рабочую модель под нынешнее состояние команды, использовать какие-то клубные связи и наработки. Проблема прессинга началась ведь не со Словакии. Уже против Кипра и Мальты появились игровые вопросы, но вера Карпина в прессинг ничуть не растаяла и задала вопросы в еще более радикальном формате. Особенно с учетом того, что состав сборной со Словакией снова вынужденно реформировался. Из этого, кстати, вытекает еще один вопрос.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CUzFSBjsAZT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CUzFSBjsAZT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CUzFSBjsAZT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

3) Почему Карпин не использует клубные связки?

К примеру, если на поле Смолов, которому регулярно в клубе ассистирует Жемалетдинов, то почему не выпустить Рифата в старте вместо Бакаева или Захаряна. Понятно, что Жемалетдинов раскрылся на позиции «десятки», но и эту проблему можно решить, назначив ему более «узкую» позицию. То же самое с Захаряном и Фоминым. Динамовцы прекрасно знают друг друга, а с учетом привычки играть в высоком прессинге у Шварца оба этих футболиста на поле — отличное решение проблем асинхронности перемещений.

Кстати, из «Локомотива» в таком случае играло бы трио: Баринов, Жемалетдинов и Смолов. Кажется, в таком случае сборная бы точно добавила в сыгранности и прессинг-возможностях.

4) Почему игроки в сборной не выдерживают интенсивность игры?

Показателен в этом смысле пример Далера Кузяева. Человек, который почти 90 минут выдерживал натиск «Челси» и отлично себя чувствовал, вдруг оказался не готов к 90 минутам со Словакией. В одном из игровых эпизодах зенитовец не смог сделать рывок за уходящим мячом после паса Фомина, хотя в нормальном состоянии Кузяев догнал бы 10 из 10 мячей в подобных моментах. Сразу скажу, я не диетолог, но смущает факт категорического требования Валерия Карпина об отказе от сладкого. Знаю, что некоторые футболисты перенесли эту практику в свою повседневность, но уверен, что не все. Возможно, отказ от сладкого только во время микроциклов в сборной как-то влияет на организм, который привык получать энергию от конкретной пищи. И поэтому во время игр национальной команды некоторые выглядят непривычно пассивно. Но даже без этого не очень понятно, зачем нужен резкий отказ от сладкого футболисту, у которого все хорошо с физической формой?

На ряд вопросов, надеюсь, получим ответ уже в понедельник. При этом, как мне кажется, они действительно важны даже не нам, а тренерскому штабу сборной. В первую очередь для развития команды и поддержания позитивных результатов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CUyGdK5sMiF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CUyGdK5sMiF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CUyGdK5sMiF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Тем не менее Карпин на сегодняшний день неуязвим. Он собрал 10 из 12 возможных очков и не пропустил ни одного мяча. Победа над Словакией — еще один кирпичик к фундаменту телепортации на стадионы катарского чемпионата мира по футболу. И все-таки очень хочется ехать туда (а еще до этого в Марибор и Загреб) не только с надеждой на харизму Карпина и русский «авось», а с понятной и надежной игрой.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа H, 11.10.2021, 21:45 Словения - Россия -

Впрочем, пока главное — победа. Она сейчас точно нужнее яркой игры. Ведь выигрыш оправдывает абсолютно любое качество, а поражение с таким же успехом обесцвечивает самые яркие футбольные краски.

Так что пока вопросы — не критика, а риторика, которая станет предметной, если сборная попадет в самый главный кризис — кризис результатов.

Надеюсь, Карпин этого избежит.