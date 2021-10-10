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22:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Карпин оценил следующего соперника сборной России по отбору на ЧМ-2022

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался об уровне сборной Словении, с которой россиянам предстоит сыграть в матче отбора на чемпионат мира-2022. Его слова приводит официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

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СловакияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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По мнению Карпина, следующий соперник не многим отличается от сборной Словакии, с которой Россия встречалась 8 октября в Казани. «Да, у этих команд игроки с сильными качествами находятся в разных зонах. У Словении они на флангах, у Словакии — в центре. Общая сила от этого не меняется. Понятно, что нас ждет наисложнейший соперник», — оценил команду Словении специалист.

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 11.10.2021, 21:45

Словения-Россия-
Ранее 10 октября сообщалось, что Карпин взял на себя вину за ошибки сборной России в матче со Словакией. Он заявил, что не смог донести до футболистов нужную идею.

Сборная России одержала победу над словаками со счетом 1:0. Единственный мяч на 24-й минуте забил защитник Милан Шкриньяр, отличившийся автоголом.

Матч против Словении пройдет 11 октября в Мариборе и начнется в 21:45 по московскому времени.

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