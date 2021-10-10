Карпин оценил следующего соперника сборной России по отбору на ЧМ-2022

По мнению Карпина, следующий соперник не многим отличается от сборной Словакии, с которой Россия встречалась 8 октября в Казани. «Да, у этих команд игроки с сильными качествами находятся в разных зонах. У Словении они на флангах, у Словакии — в центре. Общая сила от этого не меняется. Понятно, что нас ждет наисложнейший соперник», — оценил команду Словении специалист.