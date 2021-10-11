«Извините, мастерства у нас нет». Байсуфинов — о патриотизме, составе сборной Казахстана и предложении проиграть матч с финнами

— Всех приветствую! За последние дни проводили теоретические занятия. Мы поговорили с игроками, у нас одна цель — и это только победа. Посмотрим, что будет в итоге.

— Почему в сборной Казахстана нет стабильности по составу?

— Да, мы это понимаем, это стабильность. Почему ее нет? Марочкин заболел, у Валиуллина такая ситуация [с допингом]. Нет и других игроков, кого-то из-за травмы, кого-то по семейным обстоятельствам. Мужиков, Тагыберген, Нургалиев. Все эти игроки из одной команды. У нападения проблемы со здоровьем.

— Васильев возвращается после перебора желтой карточки…

— Ну это уже вопросы по составу, мы еще не можем знать всего. Посмотрим, как Влад проявит себя на тренировке. У нас достаточно универсалов, тот же Еркин Тапалов. Зайнутдинов в нападении? У нас есть несколько нападающих, готовых играть. Зайнутдинов не может играть за всех, у него тоже должна быть своя позиция на поле.

— Вы сами признали, что была вина Покатилова в первом пропущенном мяче в игре с Боснией и Герцеговиной. Значит ли это то, что завтра стоит ожидать в старте Шацкого?

— Как я и говорил до этого, я буду обсуждать это с тренером по вратарям. У Стаса есть преимущество над Шацким из-за роста, особенно в таких играх, как с Боснией, когда у соперников много высоких футболистов. Мы еще должны понять, в каком психологическом состоянии и Стас, и Игорь. Ротация будет, но без подробностей.

— Аймбетов не вызван в сборную, но вчера провел товарищеский матч за «Астану» и даже забил. Он уже выздоровел или же у него не было травмы?

— Я уже звонил руководству «Астаны», говорил с докторами клуба. Они мне рассказывали, что у него есть определенные моменты с травмой еще до этого. Что касается вчерашнего матча, то мне сказали, что он не готов играть на максимуме. С Аймбетовым нужно было провести реабилитацию, поработать с ним индивидуально. И ко вчерашнему товарищескому матчу он был готов, но частично, отыграл неполный матч. Ему все еще требуется реабилитация. Прямо сейчас он не готов, мне дали это понять. Но с самим игроком я не разговаривал.

— Результат завтрашней игры для нас ничего особо не поменяет, а финнам очень помогла бы победа. Почему бы тогда не продемонстрировать казахское гостеприимство и не дать соперникам победить? Жизнь — это ведь бумеранг. Может, в будущем они нам помогут?

— Какая ты доброжелательная (журналистке. — Прим. ред.). Мы бы с удовольствием, но честь и гордость не позволяют. В поддавки играть нельзя. Мы знаем, сколько матчей мы уже не можем выиграть. У нас задача — победить, и не важно, у кого какие задачи. Это нам неинтересно. У нас работа — это выйти завтра на поле и оставить там все силы на домашнем поле. Все игроки хотят победить, играем только на победу, однозначно.

— После матча с Боснией и Герцеговиной многие отмечали, что Шомко не в форме. Значит ли это, что завтра слева в защите сыграет другой футболист?

— Спасибо за вопрос. Я не знаю, как бы короче ответить. Изначально сразу скажу, я признаю эту ошибку. Мы не имеем права не прислушиваться к мнению болельщиков и народа. Я рискнул, и это моя ошибка. Но тем не менее больших каких-то ошибок он не совершал. Он функционально оказался не готов, хотя внутренне был готов. Он не всегда возвращался, не сужался при сквозных передачах соперника. Но тут такая ситуация, что атакующие полузащитники работают от флажка до флажка, выполняют огромный объем работы.

Если взять Тайкенова, то он находится на своем месте — левый фланг, левая нога. Но в завершающей стадии он уступает Валиуллину. Вороговский? Мы видим его в центре поля, еще с 2019 года было видно, что его тянет в центре. Но выпал не только он из игры, но и Жуков, от которого ожидали большего. Ситуация с Шомко — это только лишь позиция в одну сторону. Возвращение в сборную должно было быть триумфальным. Ребята есть, но почему-то уровень Валиуллина — это пик, другие до него не добираются. Я хочу уйти от понятия «пять защитников», хочу прийти к понятию «три центральных защитника».

— Тагыберген готов к матчу?

— У него была травма, он не тренировался. Вчера впервые был в общей группе и все еще не готов полностью.

— В прошлом матче не раз видели, что у нашей команды есть проблемы при игре первым номером и с высоким прессингом. Раз за разом пропускали контратаки в ответ. Как можно исправить эту проблему?

— Это будет долгое объяснение в целом, поэтому я попробую ответить коротко и чтобы это было понятно. Да, мы отрабатываем оборону уже в атаке, я это не раз говорил. Если мы не вылетели в быструю контратаку, то мы сохраняем мяч, а соперник выстраивается в организованную оборону. Мы же по возможности начинаем свои атакующие действия. У нас есть атака как через фланг, так и через центр.

С Боснией и Герцеговиной мы начали матч так, что если они нас встречали высоко, то мы старались отвечать контратаками. Но когда соперники сели в организованную оборону, то мы потерялись. Как таковой защиты у нас уже не было, мы выпустили и второго, и третьего нападающего. Там уже пришлось играть вертикально либо навесами в штрафную. Были моменты, что нас в чужой штрафной было шестеро, а оборонявшихся всего четверо. Все зависит от дисциплины нашей команды. В прошлом матче мы потеряли управление над игрой.

Я просил ребят, что нам нужно этот отбор доиграть, найти стабильность в игре. Мы должны научиться правильно играть в футбол, стабильно. Если мы вернем то, с чего начинали, — то все будет хорошо.

— Вас многие знают не только как тактика и просто хорошего тренера, но и как мотиватора. После перерыва сборная часто выходит на другом психологическом уровне. Как можно сделать так, чтобы такой настрой у команды был с первых же минут?

— Спасибо, в первую очередь, что поменяли местами. Так-то я обычно в первую очередь мотиватор, но благодаря вам и таким правильным вопросам мы понимаем, что где-то и такие моменты, тактические, замены, мы все это обсуждаем. И думаем тактически. Это наша общая заслуга. Что касается мотивации, то мне уже достаточно просто глазами встретиться с игроками, и они сами понимают все.

С Боснией ребята сразу поняли, что я недоволен. Надеюсь, они прониклись этой идеей и сыграют завтра достойно. Мы начинали с самоотдачи и патриотизма, а исполнительское мастерство оставляли на третий-четвертый план. Все-таки в нем нам еще нужно расти. Но самоотдачу, желание и патриотизм никто не отменял. У нас все это на первом месте.

Надо признать, что с Боснией и Герцеговиной мы не увидели этого, чтобы горело все [в глазах]. Как ни пытайся обманывать себя, но этого не было! Пользоваться мастерством… Ну извините меня, нет у нас его! Поэтому остается лишь отдать все силы на поле. Это энергозатратно, требует больших физических сил. Но я не хочу говорить о конце сезона в чемпионате и о том, что игроки устали. В игре за сборную силы должны приходить сами. Спасибо за вопрос! Я думаю, что ребятам даже ничего говорить не буду. Они все понимают, я прошу их сильно не ругать, но требовать от них будем!