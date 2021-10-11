Сборная России вышла на первое место в отборочной группе к чемпионату мира

В составе российской сборной голы забили Игорь Дивеев (28-я минута) и Георгий Джикия (34). У словенцев отличился Йосип Иличич (40). На 77-й минуте судья отменил гол сборной Словении после использования системы видеоассистена рефери (VAR), у полузащитника Ясмина Куртича был зафиксирован офсайд.

Сборная России гарантировала себе как минимум второе место в групповом этапе и участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира. В восьми турах россияне набрали 19 очков и возглавили турнирную таблицу группы H. Вторыми идут хорваты (17), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе — 10), Мальты и Кипра (обе — 5).