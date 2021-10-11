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11 октября, источник: ТАСС

Сборная Германии по футболу досрочно вышла на чемпионат мира 2022 года

ТАСС, 11 октября. Сборная Германии по футболу со счетом 4:0 обыграла команду Северной Македонии в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Встреча проходила в Скопье.

ГерманияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Голы забили Кай Хаверц (50-я минута), Тимо Вернер (70, 73), Джамаль Мусиала (83). По итогам восьми матчей немцы набрали 21 очко, обеспечили себе первое место в группе J и стали первой европейской командой, вышедшей на чемпионат мира 2022 года.

Вместе с командами Германии и Северной Македонии в группе выступают сборные Румынии, Армении, Исландии и Лихтенштейна. Румыны набрали 13 очков и занимают вторую строчку, далее идут северомакедонцы (12 очков), армяне (12), исландцы (8) и команда Лихтенштейна (1).

В следующем туре футболисты из Германии 11 ноября встретятся дома со сборной Лихтенштейна, северомакедонцы в этот же день на выезде сыграют с армянами.

Северная Македония
0:4
Первый тайм: 0:0
Германия
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