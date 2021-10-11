Футболисты сборной Беларуси уступили чехам в матче отбора на ЧМ-2022

С самого начала матча чехи, как и положено фаворитам матча, больше играли в позиционном нападении, не форсируя события и дожидаясь ошибок соперников. Белорусы в свою очередь опасно контратаковали. Номинальные хозяева поля в Казани стремились каждый подход к чужим воротам завершить ударом. Так, на седьмой минуте был момент у Владислава Климовича, однако на пути мяча оказался защитник. Через две минуты Павел Седько пытался пробить в дальний от голкипера чехов угол, но не попал в цель. Также мимо ворот послал мяч Артем Быков.

Но на 22-й минуте Патрик Шик показал своим коллегам по амплуа из белорусской команды, как нужно реализовывать свои моменты. Михал Садилек дальним пасом нашел своего товарища по сборной в штрафной у ворот Павла Павлюченко, и тот пробил в касание. Голкипер белорусов пытался спасти команду от гола, но безуспешно.

Забив, чехи попытались упрочить преимущество. Отличные моменты были у Матея Выдры и Адама Гложека, но тут Павел Павлюченко был надежен. Несмотря на старания игроков двух команд, до перерыва счет так больше и не изменился.

Второй тайм начался с замен в составах команд. У чехов на поле появился Давид Павелка, сменивший Матея Выдру. У белорусов Алексанра Селяву сменил Иван Садовничий.

На 63-й минуте, после того как Адам Гложек не попал по воротам после паса Томаша Соучека, прозвучал тревожный звонок для обороны белорусов. Но защитники не вняли предупреждениям.

Через две минуты Адам Гложек добился своего, став автором второго гола своей дружины. В данном эпизоде стоит отметить Патрика Шика, отдавшего голевую передачу в окружении трех защитников сборной Беларуси.

После этого взятия ворот чехи начали играть по счету. Отошли назад, предоставив белорусам больший простор для атакующих действий. На 80-й минуте Кирилл Печенин опасно пробил по воротам и заработал угловой.