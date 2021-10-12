Россия совсем рядом с ЧМ-2022. В Мариборе был лучший матч при Валерии Карпине

Когда хорошо, тогда хорошо. Правда, за первые четыре матча при Карпине игру сборной России как только не называли: «скучной», «тягомотной», «плохой», «ужасной», «чудовищной». И все эти эпитеты, в принципе, справедливы. Причем все шло по нисходящей — от незрелищной ничьей с Хорватией до совсем уж невыносимой по качеству футбола встречи со Словакией. Марибор выгодно отличался от всего того, что происходило раньше хотя бы тем, что не приходилось постоянно бороться с желанием выключить трансляцию, а в голову потом не лезли мысли типа «е-мое, и зачем я потратил на это полтора часа?».

Словения оказалась вовсе не такой страшной, как многим казалось. Абсолютно заурядная средняя команда, где есть, помимо элитарного голкипера Облака, есть один приличный исполнитель — Йосип Иличич. Пару месяцев в каждом сезоне он действует как бог, но, к счастью для нас, сейчас не такой период. Хотя и так его класса хватило, чтобы забить — как и в марте в Сочи. А то, что периодически во втором тайме становилось тревожно, так ничего удивительного — если вспомнить, что в таком сочетании линия обороны сборной России вышла на поле в первый, и, вполне вероятно, последний раз. Да и не только оборона, учитывая количество потерь в составе перед и во время этого октябрьского слота.

При этом нервяка в концовке вполне можно было избежать — шансов раскатать эту Словению и вколотить третий хватало. Но и так получилось неплохо, учитывая все обстоятельства. А чудо-гол Георгия Джикии — вообще лучшее, что случилось с нашей командой в 2021 году. Такого восторга лично я не испытывал очень давно, пожалуй, со времен мяча Марио Фернандеса Хорватии в овертайме четвертьфинала ЧМ-2018.

Мы столько ругали сборную за качество футбола, что сейчас хочется чуть плеснуть бензинчика в разжигаемый валераверами костер оптимизма. До и во время Евро-2020 мы кого только не ставили в пример России — по делу и нет. И Украину (тут все понятно), и Венгрию с ее страстью и духом, тактические гики, помнится, постоянно поминали Австрию.

Но где они все сейчас? Украина имеет только теоретические шансы на первое место и далеко не факт, что вообще попадет в стыки. У Венгрии лишь призрачные шансы на второе. У Австрии тоже все сложно — «-4» от второй строчки в далеко не самой сильной группе с главными соперниками в лице Шотландии и Израиля.

А мы в этом цикле одержали столько же побед, сколько Украина, Венгрия и Австрия вместе взятые. Россия занимает чистое первое место в своей группе (спасибо Словакии, отнявшей очки у хорватов). Россия уже обеспечила как минимум проход в стыки. И, главное, России достаточно четырех очков в оставшихся двух встречах против Кипра и Хорватии, чтобы поехать в Катар. Понятно, что ничью в Сплите 14 ноября еще нужно добыть, но там, хочется верить, и состав окажется другим.

А пока — можно просто скринить турнирную таблицу и радоваться.