Ничья Хорватии — суперудачный результат для России. Теперь команде Карпина хватит ничьей с фаворитом, чтобы поехать на ЧМ

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Сегодняшние результаты могут стать решающими. Словения — Россия.

После матчей Кипр — Мальта (2:2), Словения — Россия (1:2) и Хорватия — Словакия (2:2) положение в отборочной группе Н ЧМ-2022 выглядит так:

Группа H Место Команда И В Н П РМ О 1 Россия 8 6 1 1 13:5 19 2 Хорватия 8 5 2 1 13:3 17 3 Словакия 8 2 4 2 9:8 10 4 Словения 8 3 1 4 9:9 10 5 Мальта 8 1 2 5 8:17 5 6 Кипр 8 1 2 5 3:13 5

Оставшиеся матчи:

11 ноября — Россия — Кипр, Мальта — Хорватия, Словакия — Словения;.

14 ноября — Хорватия — Россия, Мальта — Словакия, Словения — Кипр.

Напомним, что на ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.

И Хорватия, и Россия обеспечили попадание в топ-2 группы, Словения и Словакия потеряли шансы поехать в Катар.

Этот игровой день сложился суперудачно для России: помимо собственной победы еще и хорваты неожиданно потеряли очки. Это прилично улучшает наш расклад за два тура до конца отбора. Очевидно, что и россияне, и хорваты в следующем туре должны брать три очка. Любой другой результат в матчах с Кипром и Мальтой станет сенсацией.