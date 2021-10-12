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11:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ничья Хорватии — суперудачный результат для России. Теперь команде Карпина хватит ничьей с фаворитом, чтобы поехать на ЧМ

Вчерашние результаты могут стать решающими.

Россия
Словения
ХорватияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Сегодняшние результаты могут стать решающими. Словения — Россия.

После матчей Кипр — Мальта (2:2), Словения — Россия (1:2) и Хорватия — Словакия (2:2) положение в отборочной группе Н ЧМ-2022 выглядит так:

 Группа H

МестоКомандаИВНПРМО
1Россия861113:519
2Хорватия852113:317
3Словакия82429:810
4Словения83149:910
5Мальта81258:175
6Кипр81253:135

Оставшиеся матчи:

  • 11 ноября — Россия — Кипр, Мальта — Хорватия, Словакия — Словения;.
  • 14 ноября — Хорватия — Россия, Мальта — Словакия, Словения — Кипр.

Напомним, что на ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.

И Хорватия, и Россия обеспечили попадание в топ-2 группы, Словения и Словакия потеряли шансы поехать в Катар.

Этот игровой день сложился суперудачно для России: помимо собственной победы еще и хорваты неожиданно потеряли очки. Это прилично улучшает наш расклад за два тура до конца отбора. Очевидно, что и россияне, и хорваты в следующем туре должны брать три очка. Любой другой результат в матчах с Кипром и Мальтой станет сенсацией.

Поэтому, скорее всего, перед последним туром преимущество России над Хорватией останется прежним — в два очка. И нашей сборной окажется достаточно ничьей, чтобы удержаться на первом месте в группе и выйти на ЧМ-2022. Если победят хорваты — команда Валерия Карпина опустится на второе место и сыграет в стыках.

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