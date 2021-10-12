Ничья Хорватии — суперудачный результат для России. Теперь команде Карпина хватит ничьей с фаворитом, чтобы поехать на ЧМ

Группа H
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Россия
|8
|6
|1
|1
|13:5
|19
|2
|Хорватия
|8
|5
|2
|1
|13:3
|17
|3
|Словакия
|8
|2
|4
|2
|9:8
|10
|4
|Словения
|8
|3
|1
|4
|9:9
|10
|5
|Мальта
|8
|1
|2
|5
|8:17
|5
|6
|Кипр
|8
|1
|2
|5
|3:13
|5
Вчерашние результаты могут стать решающими.
Сегодняшние результаты могут стать решающими. Словения — Россия.
После матчей Кипр — Мальта (2:2), Словения — Россия (1:2) и Хорватия — Словакия (2:2) положение в отборочной группе Н ЧМ-2022 выглядит так:
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Россия
|8
|6
|1
|1
|13:5
|19
|2
|Хорватия
|8
|5
|2
|1
|13:3
|17
|3
|Словакия
|8
|2
|4
|2
|9:8
|10
|4
|Словения
|8
|3
|1
|4
|9:9
|10
|5
|Мальта
|8
|1
|2
|5
|8:17
|5
|6
|Кипр
|8
|1
|2
|5
|3:13
|5
Оставшиеся матчи:
Напомним, что на ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.
Этот игровой день сложился суперудачно для России: помимо собственной победы еще и хорваты неожиданно потеряли очки. Это прилично улучшает наш расклад за два тура до конца отбора. Очевидно, что и россияне, и хорваты в следующем туре должны брать три очка. Любой другой результат в матчах с Кипром и Мальтой станет сенсацией.
Поэтому, скорее всего, перед последним туром преимущество России над Хорватией останется прежним — в два очка. И нашей сборной окажется достаточно ничьей, чтобы удержаться на первом месте в группе и выйти на ЧМ-2022. Если победят хорваты — команда Валерия Карпина опустится на второе место и сыграет в стыках.