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08:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Дивеев рассказал о своей травме в матче России со Словенией

Защитник сборной России Игорь Дивеев высказался после победы национальной команды в матче отбора ЧМ-2022 со Словенией (2:1).

Россия
СловенияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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«Почувствовал дискомфорт в пахе, попросил замену. Боялся усугубить, сделаем МРТ и решим, что как. Игра была равная, но было преимущество. Когда меня заменили, начал уже переживать. Все ногти на пальцах сгрыз, кричал, подсказывал. Главное — победа. Так получилось, что два центральных защитника забили, но главное — готовиться к двум последним играм», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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Напомним, в матче отбора на чемпионат мира — 2022 сборная России на выезде встречалась с национальной командой Словении. Матч 8-го тура группы H проходил 11 октября на стадионе «Людски врт» (Марибор, Словения) и завершился победой россиян со счётом 2:1. Игру обслуживала португальская бригада арбитров во главе с Артуром Соарешем Диашем.

Таким образом, Словения занимает 4-е место в турнирной таблице группы H, набрав 10 очков. Сборная России поднялась на 1-е место, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).

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