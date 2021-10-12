Дивеев рассказал о своей травме в матче России со Словенией

«Почувствовал дискомфорт в пахе, попросил замену. Боялся усугубить, сделаем МРТ и решим, что как. Игра была равная, но было преимущество. Когда меня заменили, начал уже переживать. Все ногти на пальцах сгрыз, кричал, подсказывал. Главное — победа. Так получилось, что два центральных защитника забили, но главное — готовиться к двум последним играм», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.