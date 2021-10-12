Карпин прокомментировал гол через себя в исполнении Джикии

«Сам по себе гол Джикии получился нестандартным и необычным для защитника. Но мы наигрывали такой угловой. Правда, что не в таком виде будем замыкать. Два года почти Словения не пропускала с угловых, говорили ребятам, чтобы сделали так, чтобы пропустили. Взял их на слабо. Аж два сегодня забили по итогу.



Сутормин? Думали заменить в перерыве из-за жёлтой. Но не заменили. Мысль проскочила, но переговорили, попросили быть повнимательнее», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.