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08:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Карпин прокомментировал гол через себя в исполнении Джикии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился впечатлениями от победного гола Георгия Джикии в ворота Словении. Защитник московского «Спартака» отметился после удара в падении через себя.

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«Сам по себе гол Джикии получился нестандартным и необычным для защитника. Но мы наигрывали такой угловой. Правда, что не в таком виде будем замыкать. Два года почти Словения не пропускала с угловых, говорили ребятам, чтобы сделали так, чтобы пропустили. Взял их на слабо. Аж два сегодня забили по итогу.

Сутормин? Думали заменить в перерыве из-за жёлтой. Но не заменили. Мысль проскочила, но переговорили, попросили быть повнимательнее», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Россияне набрали 19 очков и за два матча до завершения квалификации возглавляют таблицу группы. Команда Валерия Карпина уже не сможет занять место ниже второго, так как отрыв от третьего и четвёртого места составляет 9 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).

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