Карпин: я взял игроков сборной на слабо

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Перед матчем сказал игрокам: “Два года Словения не пропускает с угловых, давайте сделаем так, чтобы пропустили”. Взял их на слабо. И они забили два Валерий Карпин главный тренер сборной России

Россияне победили со счетом 2:1.

На 28-й минуте счет в матче открыл защитник сборной России Игорь Дивеев. Через четыре минуты защитник Георгий Джикия удвоил преимущество россиян, забив гол через себя. В концовке перового тайма полузащитник сборной Словении Йосип Иличич сократил разрыв до минимума.

Таким образом, Россия единолично возглавила свою группу, имея в активе 19 очков. Вторую строчку занимают хорваты с 17 баллами. Третье место у словаков, в активе которых десять очков. Словения находится на четвертом месте с десятью очками. Замыкает группу Кипр, который сумел добыть лишь пять очков. Столько же баллов набрала Мальта, которая располагается на пятом месте.

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