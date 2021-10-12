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08:56 (мск), источник: Газета.Ру

Карпин: я взял игроков сборной на слабо

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о том, как «взял на слабо» футболистов национальной команды перед игрой со Словенией, передает сайт Российского футбольного союза (РФС).

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Перед матчем сказал игрокам: “Два года Словения не пропускает с угловых, давайте сделаем так, чтобы пропустили”. Взял их на слабо. И они забили два
Валерий Карпин
главный тренер сборной России

Россияне победили со счетом 2:1.

На 28-й минуте счет в матче открыл защитник сборной России Игорь Дивеев. Через четыре минуты защитник Георгий Джикия удвоил преимущество россиян, забив гол через себя. В концовке перового тайма полузащитник сборной Словении Йосип Иличич сократил разрыв до минимума.

Таким образом, Россия единолично возглавила свою группу, имея в активе 19 очков. Вторую строчку занимают хорваты с 17 баллами. Третье место у словаков, в активе которых десять очков. Словения находится на четвертом месте с десятью очками. Замыкает группу Кипр, который сумел добыть лишь пять очков. Столько же баллов набрала Мальта, которая располагается на пятом месте.

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Напомним, в финальную стадию чемпионата мира, который пройдет в Катаре, напрямую выходят команды, занявшие первые места в своих группах. Сборные, расположившиеся на втором месте, проведут стыковые матчи.

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