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09:01 (мск), источник: Sport24

Карпин поздравил Симоняна с 95-летием, посвятив ему победу сборной России над Словенией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин посвятил победу над Словении (2:1) в матче отбора к ЧМ-2022 бывшему футболисту сборной СССР Никите Симоняну, которому 12 октября исполняется 95 лет.

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«Хотел бы поздравить Никиту Павловича, для него эта победа будет как поздравление. От федерации, футболистов, тренерского штаба хотим поздравить и пожелать ему здоровья и долгих лет жизни… как минимум столько же», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

Напомним, благодаря этой победе и ничьей в матче Хорватия — Словакия (2:2) команда Валерия Карпина вырвалась в лидеры отборочной группы H, набрав 19 очков. За два тура до конца отборочного цикла россияне оторвались от идущих на 3-й и 4-й позициях Словакии и Словении на 9 очков, что гарантирует им как минимум участие в стыковых матчах (2-е место).

Следующий матч квалификации к чемпионату мира Россия проведет против Кипра. Игра состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

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