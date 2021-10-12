Булыкин: «Можно сказать, что сборная России избавилась от “Дзюбазависимости”

«Можно сказать, что избавились от “Дзюбазависимости”, смогли дважды победить без него крепких соперников и выйти на первое место. Но никто все-таки не знает, как с ним бы сложилось. К слову, справились без большого количества лидеров, ребята просто молодцы. Мы еще не нашли свою игру и мы еще не на чемпионате мира, сейчас нельзя так говорить, нужно дождаться ноябрьских игр. Сегодня неплохо сыграли, хорошие голы, победили, очень понравилось движение футболистов», — цитирует Булыкина «РБК Спорт».