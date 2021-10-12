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10:00 (мск), источник: Sport24

Булыкин: «Можно сказать, что сборная России избавилась от “Дзюбазависимости”

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин оценил игру национальной команды в матче отбора к ЧМ-2022 со Словенией (2:1).

Россия
СловенияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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«Можно сказать, что избавились от “Дзюбазависимости”, смогли дважды победить без него крепких соперников и выйти на первое место. Но никто все-таки не знает, как с ним бы сложилось. К слову, справились без большого количества лидеров, ребята просто молодцы. Мы еще не нашли свою игру и мы еще не на чемпионате мира, сейчас нельзя так говорить, нужно дождаться ноябрьских игр. Сегодня неплохо сыграли, хорошие голы, победили, очень понравилось движение футболистов», — цитирует Булыкина «РБК Спорт».

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Благодаря этой победе и ничьей в матче Хорватия — Словакия (2:2) команда Валерия Карпина вырвалась в лидеры отборочной группы H, набрав 19 очков. За два тура до конца отборочного цикла россияне оторвались от идущих на 3-й и 4-й позициях Словакии и Словении на 9 очков, что гарантирует им как минимум участие в стыковых матчах (2-е место).

Следующий матч квалификации к чемпионату мира Россия проведет против Кипра. Игра состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

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