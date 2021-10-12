«Русские не сломались». Реакция на победу сборной России над Словенией

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Ашот Хачатурянц, и.о. главы Российской премьер-лиги.

«Такое счастье — команда заиграла, показала прекрасную игру. Отличная борьба в каждом эпизоде, голы прекрасные, проявили характер. В какой-то момент команда начинает чувствовать себя командой. Это самое важное — они играли как команда сегодня. Я просто счастлив от увиденного», — сказал Хачатурянц газете «Спорт-Экспресс».

Дмитрий Губерниев, журналист.

«Теперь если мы обыграем киприотов, то с Хорватией для первого места хватит ничьей. Особенная победа, наша сборная начинает прибавлять, это видно. Я в восторге от Карпина! Давно у нашей команды не было мысли в игре, большинство побед были на эмоциях. Кстати, а как там Артем Дзюба? Не кусает ли он локти?» — сказал Губерниев «Спорт-Экспрессу».

Игорь Колыванов, бывший главный тренер молодежной сборной России.

«Матч непростой, но сборная России могла забить больше голов. В любом случае нужно поблагодарить наших защитников, они исполнили роль форвардов. Все решится в последнем матче. Хорватия обыграет Мальту, а мы обыграем Кипр. Важные три очка. Мы имеем неплохие шансы занять первое место по итогам квалификации», — заявил Колыванов Metaratings.ru.

Алексей Игонин, бывший полузащитник «Зенита».

«Ребята показали совершенно другой футбол, нежели в матче со словаками. По статистике мы были лучше, игра кардинально отличалась от предыдущей. Словенцы хоть и играли на своем поле, но не до конца смогли реализовать свои возможности из-за хорошей игры сборной России. Гол Джикии? Можно сказать, что он был забит в стиле Роналду или Ибрагимовича, “ножницы” же разные бывают. Но для защитника это очень важный мяч», — сказал Игонин Metaratings.ru.

Дмитрий Сенников, экс-защитник «Локомотива».

«Наша сборная очень достойно выглядела, даже неожиданно, думал не выиграем. После матча со Словакией сложилось ощущение, что будет тяжело играть в гостях со словенцами. Удивили точность передач в завершающих моментах и скорость, все бежали. Преимущество нашей сборной по ходу встречи было очевидно», — сказал Сенников Metaratings.ru.

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Тина Канделаки, заместитель гендиректора «Газпром-Медиа», бывший генпродюсер «Матч ТВ».

«Удача любит смелых — правда, в прошлом матче она нас просто любила. А сегодня мы сами забили свои голы, сами потратили нервы во время словенских атак и честно увозим три очка — 2:1. Спасибо словакам за ничью. Первое место в турнирной таблице — тот бонус, ради которого сборная и выходит на поле», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Юрий Семин, тренер.

«До последних минут заставили нервничать, но все-таки выстояли, это похвально. Молодцы, сегодня показали великолепный футбол. Пусть не все получалось, но местами игроки взаимодействовали отлично. Карпин фартовый? Ну, а почему нет, в футболе иногда без удачи никуда. Поздравляю всю команду и страну с таким замечательным результатом», — сказал Семин изданию Sport24.

Анзор Кавазашвили, бывший вратарь сборной СССР.

«Молодцы ребята, настоящие бойцы. Какой непростой матч выдался. Словенцы нещадно лупили наших парней по ногам, очень грязные футболисты. Но русские не сломались. Отличный матч для того, чтобы коллектив оброс мышцами, набил синяки. Карпин все сделал правильно — полностью угадал с составом и заменами. Сегодня ни один игрок не выпадал из состава. А гол Джикии — просто фантастика. Теперь нужно не проиграть Хорватии и ехать на чемпионат мира с первого места», — рассказал Кавазашвили Sport24.

Михаил Боярский, актер.

«Выиграли — замечательно. Не могу сказать, что игроки были физически готовы. Забили первые два гола и растерялись. Не нужно было играть в игру Словении. Обе команды сегодня играли плохо, вечно путались и терялись. Они не знают, что делать с мячом в штрафной площади. При этом у сборной России есть хорошие шансы занять первое место в группе», — сказал Боярский «СЭ».

Сергей Кирьяков, экс-игрок сборной России.