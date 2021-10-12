Нет удачи: Кондратьев о поражениях сборной Беларуси по футболу

По его словам, в этом цикле команде вообще не везет.

«В таких играх, чтобы выигрывать, нужно выкладываться по максимуму, что ребята сегодня и сделали, но и где-то удача должна быть, у нас к сожалению, то рикошет залетит, то еще что-то. В этом цикле удачи вообще нет», — сказал Кондратьев, его слова приводит ассоциация «Белорусская федерация футбола».

По его мнению, чехов нужно было дожимать, но хромала реализация, а вот у соперника игроки более мастеровитые, у них получается более современный, классный футбол.

Кондратьев напомнил, что белорусские клубы уже в первом туре Еврокубков вылетают, а из легионеров в национальной сборной только Виталий Лисакович, да и тот в московском «Локомотиве» в основном на замены выходит.

Отбор в группе Е

Встреча отборочного цикла на чемпионат мира 2022 года между сборными Беларуси и Чехии прошла на нейтральном поле в Казани. Подопечные Кондратьева проиграли со счетом 0:2.

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Это уже шестое поражение белорусов подряд в официальных матчах, а с учетом товарищеской встречи со сборной Азербайджана, то седьмое. В отборочном цикле белорусская сборная пропустила 19 мячей в свои ворота, забив соперникам лишь 6. Команде осталось провести лишь один матч нынешнего отбора: 13 ноября белорусы сыграют в гостях против сборной Уэльса.

В группе Е первое место сейчас занимает сборная Бельгии (после шести матчей у бельгийцев 16 очков). На второй позиции расположилась Чехия (7 матчей, 11 очков), на третьей — Уэльс (6, 11). После шести матчей у сборной Эстонии 4 очка. Сборная Беларуси занимает последнее место в группе Е (7, 3).

Чемпионат мира в Катаре

В финальную стадию мирового первенства напрямую от Европы выйдут победители десяти групп. Обладатели вторых мест, а также две лучшие сборные из Лиги наций будут сражаться еще за три путевки на ЧМ-2022.