Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Португалия
Люксембург
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Сербия
Азербайджан
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Косово
Грузия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Швеция
Греция
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Болгария
Северная Ирландия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Литва
Швейцария
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Украина
Босния и Герцеговина
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Дания
Австрия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Фарерские острова
Шотландия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Израиль
Молдавия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Албания
Польша
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Англия
Венгрия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Сан-Марино
Андорра
Футбол. Чемпионат мира
11.10
Хорватия
Словакия
22
Футбол. Чемпионат мира
11.10
Словения
Россия
12
Футбол. Чемпионат мира
11.10
Беларусь
Чехия
02
Футбол. Чемпионат мира
11.10
Эстония
Уэльс
01
Футбол. Чемпионат мира
11.10
Латвия
Турция
12
Футбол. Чемпионат мира
11.10
Нидерланды
Гибралтар
60
Футбол. Чемпионат мира
11.10
Норвегия
Черногория
20
Футбол. Чемпионат мира
11.10
Исландия
Лихтенштейн
40
Футбол. Чемпионат мира
11.10
Северная Македония
Германия
04
Футбол. Чемпионат мира
11.10
Румыния
Армения
10
Все события
Фоторепортажи
17Повезло: Россия обыграла Словакию
15Италия — Испания: Карасев удалил Бонуччи, испанцы — в финале Лиги наций
10:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Карпин вместе с игроками сборной спел песню «Валера, Валера!» после победы над Словенией

Сборная России обыграла Словению в матче отбора на ЧМ-2022 (2:1) и поднялась на первое место в группе.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Это послужило поводом для бурной радости и хорошего настроения — в раздевалке после матча главный тренер сборной Валерий Карпин вместе с игроками исполнил песню «Валера, Валера!».

«Данная публикация согласована с главным тренером. Динамики на максимум», — написала пресс-служба сборной России под видео в «Твиттере».

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, благодаря победе над Словенией (2:1) сборная России вырвалась на единоличное первое место в турнирной таблице группы H. На счету команды Валерия Карпина 19 очков в 8 матчах. На втором месте расположились хорваты — 17 очков.

Третье и четвёртое места в таблице группы занимают Словакия и Словения соответственно, которые набрали по 10 очков. Их разделяет лишь разница забитых и пропущенных голов. Замыкают турнирную таблицу Кипр и Мальта (по 5 очков).

Читайте также
Словения
1:2
Первый тайм: 1:2
Россия
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
Сборная России в шаге от ЧМ. Теперь хватит ничьей с Хорватией
Валерий Карпин: Перед матчем со Словенией взял игроков на слабо
«Русские не сломались». Реакция на победу России над Словенией
Карпин прокомментировал гол через себя в исполнении Джикии
Словенские СМИ: Россия разбила нашу мечту
Тренер сборной Словении: Россия стала сильнее без Дзюбы
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь