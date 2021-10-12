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11:59 (мск), источник: Газета.Ру

Словенские фанаты избили россиян после матча отбора ЧМ-2022

Фанаты сборной Словении напали на болельщиков команды России после матча восьмого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Россия
СловенияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Как заявил болельщик Роман, компания из пяти человек вышла со стадиона и пошла пешком в отель. При этом на зрителях не было цветов сборной России.

«В темноте на одной из улиц на нас со спины напали местные: начали валить на землю и избивать. Досталось всем, но одного из наших парней серьезно избили — его доставили в больницу, где зафиксировали переломы и множественные ушибы. Врачи предложили сделать операцию сегодня-завтра, но он решил отказаться, так как был рейс в Россию. Сейчас он летит домой. Естественно, такое не осталось незамеченным полицией. Они оформили протокол», — заявил российский болельщик.

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Встреча между сборными России и Словении, прошедшая 11 октября в Мариборе на стадионе «Людски врт», завершилась со счетом 2:1 в пользу российской команды. В составе победителей отличились Игорь Дивеев и Георгий Джикия. У хозяев мяч забил Йосип Иличич.

Подопечные Валерия Карпина лидируют в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережают идущую на втором месте команду Хорватии на два балла. Российские футболисты обеспечили себе как минимум участие в стыковых матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

11 ноября в Санкт-Петербурге сборная России примет Кипр, а 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите встретится с Хорватией.

Словения
1:2
Первый тайм: 1:2
Россия
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