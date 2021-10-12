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13:43 (мск), источник: Sports.Ru

«Джикия хорош, Кузяев в полном порядке. Оба могли бы играть в Италии, для “Милана” и “Ромы” в самый раз». Словенец Халилович о сборной России

Бывший защитник сборной Словении Денис Халилович поделился впечатлениями после игры с Россией в квалификации ЧМ-2022 (1:2).

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 — Лично мне, да и всем в Словении наша команда казалась фаворитом. Но на 5−7 минут наши ребята потеряли концентрацию, два стандарта — один штрафной, другой угловой, и Россия забивает дважды. По мне лучше выглядела Словения. Но и Россия была не так плоха, уж точно лучше, чем в матче против Словакии.

Но я остаюсь при своем, мы были лучше — больше владели мячом, больше позитивных моментов для гола. Нам не повезло, хотя и ваша команда применяла низкий блок, ловила нас на контратаках, резко переходила из обороны в атаку. В итоге нам остается только поздравить. По сравнению с прошлой игрой у вас появилось больше концентрации, стали лучше и компактнее играть в обороне.


— В конце матча на поле выбежал болельщик с файером. Как к этому относятся в Словении?

— Я не знаю, болельщик какой команды был, но могу сказать, что это не человеческое существо. Это не нормально. Этот эпизод дал сборной России возможность отдышаться, взять небольшой перерыв, потому что в тот момент Словения атаковала без остановки. Вам этот перерыв пошел на пользу.

— Кто из российских игроков запомнился?

— Джикия. Очень хорош. Также запомнился Кузяев, тоже в полном порядке. Оба смогли бы играть в Серии А. «Интер» и «Ювентус» они вряд ли потянули бы, но для «Милана» или «Ромы» в самый раз, — сказал Халилович.

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