«Джикия хорош, Кузяев в полном порядке. Оба могли бы играть в Италии, для “Милана” и “Ромы” в самый раз». Словенец Халилович о сборной России

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— Лично мне, да и всем в Словении наша команда казалась фаворитом. Но на 5−7 минут наши ребята потеряли концентрацию, два стандарта — один штрафной, другой угловой, и Россия забивает дважды. По мне лучше выглядела Словения. Но и Россия была не так плоха, уж точно лучше, чем в матче против Словакии.

Но я остаюсь при своем, мы были лучше — больше владели мячом, больше позитивных моментов для гола. Нам не повезло, хотя и ваша команда применяла низкий блок, ловила нас на контратаках, резко переходила из обороны в атаку. В итоге нам остается только поздравить. По сравнению с прошлой игрой у вас появилось больше концентрации, стали лучше и компактнее играть в обороне.



— В конце матча на поле выбежал болельщик с файером. Как к этому относятся в Словении?

— Я не знаю, болельщик какой команды был, но могу сказать, что это не человеческое существо. Это не нормально. Этот эпизод дал сборной России возможность отдышаться, взять небольшой перерыв, потому что в тот момент Словения атаковала без остановки. Вам этот перерыв пошел на пользу.

— Кто из российских игроков запомнился?