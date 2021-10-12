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15:24 (мск), источник: Sport24

Сборной Карпина везет, как при Хиддинке. Этим надо пользоваться: России нельзя в стыки

Павел Городницкий — о том, с каким настроем надо выходить на хорватов в ноябре.

Россия
СловенияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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У каждого есть своя грустная история, связанная со сборной России. Кто-то рыдал в 1999-м — не нужно напоминать, после какого момента. Кто-то лил слезы в 2002-м — конечно, вместе с Кержаковым и Сычевым. Кто-то печалился после мгновенного вылета с Евро-2004, кто-то очутился в депрессии после Марибора.

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Люди злились после 0:1 с греками в 2012-м, а два года спустя не понимали, как можно было скатать 1:1 с Алжиром и Кореей. Даже на Евро в 2021-м был эпизод, когда мы могли спастись: Головин выскочил на Шмейхеля при счете 0:0, но Каспер отбил, и задрожавшая Дания постепенно собралась, ожила и казнила.

Мы привыкли, что сборной традиционно не везет.

Бывали, конечно, и беспросветные периоды, как в отборе на ЧМ-2006 и на Евро во Франции, но обычно появлялся хоть какой-то шансик, а мы им не пользовались. Чего уж говорить: сборной капитально везло настолько редко, что магию Хиддинка вспоминают до сих пор, а самого Гуса называют волшебником. Еще бы — голландский дед виртуозно прервал абсолютно лузерскую серию России на крупных турнирах. Благодаря Гусу в России даже появился эталон футбольного везения: никто не забудет дождливый вечер на «Уэмбли», когда похмельные и немотивированные хорваты добили настырных англичан.

Так вот. Кажется, сейчас сборной фартит не меньше, чем осенью 2007-го. Сначала хорваты вышли без Модрича — это частично обеспечило Карпину достойный и обнадеживающий старт. Потом Кипр и Мальта не отобрали ни очка, хотя реально могли — словаки подтвердят. Затем уже Словакия бесконечно прощала и забивала сама себе. Наконец, хорваты настолько преисполнились, что скатали со словаками внезапные 2:2, причем с отмененным третьим голом Влашича.

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В результате России надо просто набрать четыре очка с Кипром и Хорватией. В твиттере уже шутят, что сборная уступит андердогам и рванет в Сплит за победой, но такой расклад не устраивает. После феерической полосы везения нужно сначала без нервов наказать киприотов, потом строго сыграть против Хорватии, а дальше целый год готовиться к ЧМ.

Даже страшно представить, что произойдет, если Россия упустит эту шикарную возможность.

Во-первых, футболисты и тренер будут до весны жить в абсолютном миноре. Смазанный конец года, тонны интервью с вопросами «Чего не хватило?» и «Где ошиблись?», а главное — бесконечные ноябрьские флэшбеки, которые точно не поднимут мораль игроков перед стыками.

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Во-вторых, европейская мясорубка будет чудовищно жесткой, и это беспокоит, учитывая статистику Карпина в плей-офф. Там нужно будет подряд задушить двух голодных претендентов со вторых мест, и это проблема. На каждый пройденный «Аякс» у Валеры есть по паре санкт-галленов — тренер сборной слишком часто вылетал в квалификациях, чтобы не опасаться весенних разборок.

Поэтому решить все вопросы важно именно сейчас. Не жить с ощущением «ничего, еще будет шанс», а отнестись к ближайшим матчам так, словно плей-офф уже наступил.

Еще раз: исторически сборной России не везет. Но, если везет, надо пользоваться этим по максимуму.

Павел Городницкий

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