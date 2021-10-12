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15:02 (мск), источник: Чемпионат.com

РФС выступил с заявлением по поводу избиения российских болельщиков в Словении

РФС выступил с заявлением по поводу избиения российских болельщиков в Мариборе после матча отбора ЧМ-2022 Словения — Россия (1:2).

Россия
СловенияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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«Российский футбольный союз осведомлён об инциденте, который произошёл с одним из болельщиков после окончания матча за пределами стадиона “Людски врт”. В результате потасовки одному из пострадавших, гражданину России, потребовалась медицинская помощь, которая была своевременно оказана в одной из местных клиник. РФС находится в контакте с посольством Российской Федерации в Словении, уже запросившим в правоохранительных органах дополнительную информацию. По имеющимся данным, травмы пострадавшего носили лёгкий характер, обращений в посольство от него не поступало», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Напомним, ранее стало известно, что фанаты сборной Словении напали на российских болельщиков со спины. В результате нападения россияне провели много времени в местном медицинском центре. Один из болельщиков сборной России получил тяжёлые травмы, среди которых «переломы и прочее».

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