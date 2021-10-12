РФС выступил с заявлением по поводу избиения российских болельщиков в Словении

«Российский футбольный союз осведомлён об инциденте, который произошёл с одним из болельщиков после окончания матча за пределами стадиона “Людски врт”. В результате потасовки одному из пострадавших, гражданину России, потребовалась медицинская помощь, которая была своевременно оказана в одной из местных клиник. РФС находится в контакте с посольством Российской Федерации в Словении, уже запросившим в правоохранительных органах дополнительную информацию. По имеющимся данным, травмы пострадавшего носили лёгкий характер, обращений в посольство от него не поступало», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.