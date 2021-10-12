Сборная России показала, что осталось за кадром матча со Словенией. Видео

«Мы это сделали! Победа в Мариборе и первое место в таблице за 2 тура до окончания отбора на ЧМ-2022. Голы-красавцы защитников, борьба и стыки на поле, эмоции победы и песни в раздевалке», — написала пресс-служба сборной России под видео на своём YouTube-канале.