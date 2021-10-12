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18:51 (мск), источник: Чемпионат.com

«Начали валить на землю и избивать». Словенцы налетели на российских болельщиков со спины

У одного из наших фанатов множественные переломы.

Словения
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Источник: rfs.ru

После матча в Словении на российских болельщиков напали местные фанаты — один из наших получил серьёзные повреждения.

Как это произошло?

Как сообщил известный болельщик Николай Угодник в своём «твиттере», словенцы налетели со спины. Один из наших получил серьёзные травмы, поэтому всю ночь провёл в местной больнице: там ему зафиксировали переломы и множественные ушибы.

По словам болельщика Романа в интервью «РИА Новости», он в компании ещё четырёх человек шёл со стадиона пешком в отель и на одной из улиц в темноте на них налетели местные. «Начали валить на землю и избивать — досталось всем. Но одного из наших парней серьёзно избили».

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Пострадавший что-то сказал? Как он себя чувствует?

Нет, он отказался от каких-либо комментариев. Его состояние нормальное — если так можно говорить, учитывая травмы.

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Полиция в курсе?

Да, полиция Марибора оформила протокол, зафиксировав данные инцидента. Правда, словенская сторона утверждает, что российский болельщик получил «лёгкие травмы» — об этом «Чемпионату» заявили в Посольстве РФ в Словении.

Сам пострадавший не обращался в консульский отдел за помощью, но сотрудники посольства продолжают держать связь с полицией для получения более детальной информации о произошедшем.

Болельщик остался в больнице?

Врачи предложили сделать ему операцию сегодня или завтра, но он отказался, потому что на руках у него были обратные билеты в Россию. Так что он улетел — лечение продолжит уже дома.

Словения
1:2
Первый тайм: 1:2
Россия
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