«Начали валить на землю и избивать». Словенцы налетели на российских болельщиков со спины

После матча в Словении на российских болельщиков напали местные фанаты — один из наших получил серьёзные повреждения.

Как это произошло?

Как сообщил известный болельщик Николай Угодник в своём «твиттере», словенцы налетели со спины. Один из наших получил серьёзные травмы, поэтому всю ночь провёл в местной больнице: там ему зафиксировали переломы и множественные ушибы.

По словам болельщика Романа в интервью «РИА Новости», он в компании ещё четырёх человек шёл со стадиона пешком в отель и на одной из улиц в темноте на них налетели местные. «Начали валить на землю и избивать — досталось всем. Но одного из наших парней серьёзно избили».

Пострадавший что-то сказал? Как он себя чувствует?

Нет, он отказался от каких-либо комментариев. Его состояние нормальное — если так можно говорить, учитывая травмы.

Полиция в курсе?

Да, полиция Марибора оформила протокол, зафиксировав данные инцидента. Правда, словенская сторона утверждает, что российский болельщик получил «лёгкие травмы» — об этом «Чемпионату» заявили в Посольстве РФ в Словении.



Сам пострадавший не обращался в консульский отдел за помощью, но сотрудники посольства продолжают держать связь с полицией для получения более детальной информации о произошедшем.

Болельщик остался в больнице?