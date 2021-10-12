Сборная Казахстана всухую проиграла Финляндии в домашнем матче отбора на чемпионат мира по футболу

Встреча группы D отборочного раунда чемпионата мира-2022 прошла сегодня, 12 октября, в Нур-Султане на «Астана Арене» и завершилась со счетом 0:2.

Первый мяч футболисты сборной Финляндии забили в самой концовке первого тайма, так сказать, в раздевалку. На 45-й минуте команду вывел вперед Теему Пукки. А едва команды вернулись на поле после перерыва, он закрепил превосходство гостей, оформив дубль.

Сборная Казахстана пока не одержала ни одной победы и остается худшей командой в группе, набрав в семи матчах три очка.