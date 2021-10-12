«Мы не показали свою игру». Байсуфинов — о виновных в поражении и потере Зайнутдинова

— У нас были цели и мечты. Но в этих двух матчах мы проиграли. Что здесь еще сказать…

— В первом голе была вина Бейсебекова. Но он не центральный защитник, почему он играл сегодня на этой позиции, а не тот же Ерланов?

— Игра завершилась. Как было, так и случилось. Мы не знаем, что будет впереди. Если бы знали, что будет во время матча, то, возможно, выпустили бы Ерланова. Перед матчем мы разговаривали с Бейсебековым, дали ему понять, что его опыт нужен в защите. В моменте с голом был проникающий пас, после чего и случился такой гол. Мы не будем винить одного Абзала. Он сыграл очень хорошо, играл терпеливо, спокойно. Я не собираюсь критиковать одного футболиста.

— Омиртаев и Жаксылыков плохо прессинговали. Вы давали им эту обстановку?

— В этих двух играх мы свою игру не показали, мы уже об этом говорили. На тренировках мы все отрабатывали, с игроками разговаривали. Вы должны понимать, что Айбар и Оралхан до этого в сборной долгое время не играли, им не хватило времени на подготовку. Они пока молоды, у них все впереди.

— Во многих хорошо сыгранных матчах в полузащите играли футболисты из одного клуба, например, как Тагыберген и Мужиков. Взаимопонимание было на высоком уровне. Но в этом матче такого не было? Может, это из-за того, что игроки из разных клубов?

— Мы уже говорили о том, сколько у нас потерь из списка игроков «Тобола», мы уже обращали на это внимание. Кого мы возьмем из одного клуба? В последних двух матчах мяч у нас просто не катился, игра не шла. Вы сами это видели. Мы не показали нашу игру.

— В связи с чем мы пропускаем так много контратак, идя вперед? Не хватает скорости нашим игрокам из-за того, что они играют в местном чемпионате, который медленнее топовых лиг?

— Говорить про наш чемпионат я ничего плохого не буду. Мы не должны искать причину на стороне, что чемпионат не тот или что нет игроков «Тобола». Мы не имеем права так говорить, потому что это сборная, и тут должны все показывать свой уровень. Лично я беру вину на себя, но, несмотря на это, благодарим болельщиков за поддержку.

— Почему не вышел на замену Оразов? Он хорошо сыграл в прошлом матче…

— Да, он хорошо вышел в прошлом матче, и планировали выпустить его сегодня. Но после тройной замены мы решили тактически использовать другие перестановки.

— У нас остался лишь один матч квалификации — на выезде с Францией. Турнирных задач у нас уже нет. Можно ли допустить такое, что с Францией вы дадите игровое время тем, кто мало его получал: Касым, Сейсен, Тайкенов и другие.

— В нашей профессии очень важно терпение. Я вижу, что Алибек Касым уже сильно вырос. Он уже другой игрок, подсказывает партнерам, мыслит по-другому. Возможности мы будем предоставлять по ситуации. Следующую игру у нас пропускают и Зайнутдинов, и Вороговский. Но, опять-таки, вспомним товарищескую встречу с Северной Македонией (0:4), когда многие игроки основы не смогли принять участия в игре по разным причинам, или матч с Финляндией (0:1) в гостях. Там время получили молодые футболисты.

Мы об этом подумаем, поговорим с самими игроками. Все это пройдет внутриколлективно. Пожелания ваши учтем, но в первую очередь будем смотреть на уровень игроков. И не будем забывать, что сборная Франции — чемпионы мира, выиграли Лигу наций. Это не тот соперник, с которым можно экспериментировать. С французами тоже будем просить ребят играть в футбол, как бы это ни звучало.

Матч, прошедший в Нур-Султане, завершился уверенной победой гостей со счетом 0:2. В составе победителей дубль оформил форвард Теему Пукки.