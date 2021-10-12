Украинцы и боснийцы сыграли вничью в отборочном матче чемпионата мира по футболу

В составе украинской сборной забитым мячами отметился Андрей Ярмоленко (15-я минута). У команды Боснии и Герцеговины отличился Анель Ахмедходжич (77).

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Сборная Украины не проигрывает во Львове на протяжении 20 матчей. Впервые украинская команда провела матч во Львове в 2001 году. Только две игры из 20 завершились вничью, в других матчах сборная Украины одерживала победу.

В другом матче группы D, прошедшем во вторник, сборная Финляндии в гостях обыграла команду Казахстана (2:0).