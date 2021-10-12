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12 октября, источник: ТАСС

Украинцы и боснийцы сыграли вничью в отборочном матче чемпионата мира по футболу

ТАСС, 12 октября. Сборная Украины сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины со счетом 1:1 в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла во Львове.

Босния и Герцеговина
УкраинаОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В составе украинской сборной забитым мячами отметился Андрей Ярмоленко (15-я минута). У команды Боснии и Герцеговины отличился Анель Ахмедходжич (77).

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Сборная Украины не проигрывает во Львове на протяжении 20 матчей. Впервые украинская команда провела матч во Львове в 2001 году. Только две игры из 20 завершились вничью, в других матчах сборная Украины одерживала победу.

В другом матче группы D, прошедшем во вторник, сборная Финляндии в гостях обыграла команду Казахстана (2:0).

Сборная Украины занимает второе место в группе, в семи команда набрала 9 очков. Первое место занимают французы, на их счету 12 очков в шести играх. Тройку лидеров замыкают финны (8 очков; 6 игр), далее идут сборные Боснии и Герцеговины (7; 6) и Казахстана (3; 7). В следующем матче украинцы 16 ноября сыграют в гостях против сборной Боснии и Герцеговины, которая до этого 13 октября встретится дома с финнами.

Украина
1:1
Первый тайм: 1:0
Босния и Герцеговина
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