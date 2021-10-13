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00:01 (мск), источник: ТАСС

Сборная Дании досрочно вышла на чемпионат мира 2022 года по футболу

ТАСС, 12 октября. Датские футболисты со счетом 1:0 победили сборную Австрии в матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла в Копенгагене.

Дания
АвстрияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В составе сборной Дании гол забил Йоаким Мехле (53-я минута).

После восьми матчей датчане набрали 24 очка, обеспечили себе первое место в группе F и стали второй европейской командой, вышедшей на чемпионат мира 2022 года. Ранее выход на мировое первенство себе обеспечила сборная Германии.

Шотландцы за два тура до окончания турнира набрали 17 очков и занимают вторую строчку, далее идут израильтяне (13), австрийцы (10), фарерцы (4) и молдаване (1). В следующем туре датчане примут сборную Фарерских островов 12 ноября, австрийцы в этот же день дома встретятся с израильтянами.

Дания
1:0
Первый тайм: 0:0
Австрия
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