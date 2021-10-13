Президент ФИФА о ЧМ раз в 2 года: «ЛЧ, Супербоул, “Уимблдон” проходят каждый год, и все ждут с нетерпением. Нужно больше престижных турниров»

«Уже решено, что ЧМ-2026 пройдет с 48 командами. А вот будет ли чемпионат мира проходить каждые два или четыре года — это обсуждается. Верю в то, что нужно больше престижных турниров, будь то чемпионат мира или что-то еще. Это волшебный турнир, и именно поэтому, возможно, его нужно проводить чаще.



Престижность турнира зависит от его качества, а не от частоты проведения. Супербоул проводится каждый год, “Уимблдон” или Лига чемпионов проходят каждый год, и все остаются в предвкушении и ждут с нетерпением», — заявил Инфантино.