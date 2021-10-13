Роналду — о разгроме Люксембурга: ещё один исторический вечер!

«Ещё одна победа, ещё один шаг к нашей цели, ещё один исторический вечер! Всё становится проще, когда мы играем дома и перед публикой, которая поддерживает нас с первой до последней минуты… Я обещал, что всегда буду стараться побеждать всё больше и больше! Это заложено в моей ДНК и в нашей ДНК, мы никогда не бываем довольны, мы никогда не опускаем руки и всегда будем бороться за то, чего мы можем достичь! Вперёд, Португалия!» — написал Роналду в «Инстаграме».