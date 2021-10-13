Албанские фанаты забросали польских футболистов бутылками после гола в матче квалификации ЧМ: видео
Албания и Польша провели матч квалификации ЧМ-2022 в Тиране.
Албания
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Албания и Польша провели матч квалификации ЧМ-2022 в Тиране.
Встреча была прервана на 20 минут — после гола польского форварда Кароля Свидерски на 77-й минуте фанаты хозяев стали забрасывать поле и футболистов польской национальной команды бутылками. Главный судья встречи Клеман Тюрпен остановил игру и отправил футболистов в раздевалки.
Спустя 20 минут встреча была продолжена. Итоговый счет остался тем же, поляки одержали победу со счетом 1:0.