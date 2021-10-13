Роналду обновил свой рекорд по числу хет-триков за сборную Португалии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду в этой игре стал автором хет-трика, поразив цель на 8-й, 13-й и 87-й минутах.

Для него этот хет-трик стал 10-м за национальную команду, что является абсолютным рекордом в истории международных соревнований. Он обновил собственный же рекорд, который установил в 2019-м году. Вторым в истории по этому показателю числится легендарный форвард сборной Германии Герд Мюллер (8 хет-триков).

Также стоит отметить, что это 58-й хет-трик для португальца за карьеру.