Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Олимп-Долгопрудный
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
Торпедо
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
17:30
Металлург Лп
Велес
Футбол. Первый дивизион
18:00
Акрон
Алания
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
КАМАЗ
Енисей
Футбол. Первый дивизион
18:30
Ротор
Кубань
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Волгарь
Футбол. Чемпионат мира
12.10
Португалия
Люксембург
50
Футбол. Чемпионат мира
12.10
Сербия
Азербайджан
31
Футбол. Чемпионат мира
12.10
Косово
Грузия
12
Футбол. Чемпионат мира
12.10
Швеция
Греция
20
Футбол. Чемпионат мира
12.10
Болгария
Северная Ирландия
21
Футбол. Чемпионат мира
12.10
Литва
Швейцария
04
Футбол. Чемпионат мира
12.10
Украина
Босния и Герцеговина
11
Футбол. Чемпионат мира
12.10
Дания
Австрия
10
Футбол. Чемпионат мира
12.10
Фарерские острова
Шотландия
01
Футбол. Чемпионат мира
12.10
Израиль
Молдавия
21
Футбол. Чемпионат мира
12.10
Албания
Польша
01
Футбол. Чемпионат мира
12.10
Англия
Венгрия
11
Футбол. Чемпионат мира
12.10
Сан-Марино
Андорра
03
Все события
Фоторепортажи
11Пять голов, два удаления: как «Спартак» одолел «Наполи»
21Отсель мы погрозили шведам. «Зенит» уничтожил «Мальме» на «Газпром арене»
09:33 (мск), источник: Sport24

Роналду обновил свой рекорд по числу хет-триков за сборную Португалии

В Фару (Португалия) состоялся матч отборочного раунда ЧМ, в котором Португалия на своем поле разгромила Люксембург со счетом 5:0.

Португалия
ЛюксембургОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду в этой игре стал автором хет-трика, поразив цель на 8-й, 13-й и 87-й минутах.

Для него этот хет-трик стал 10-м за национальную команду, что является абсолютным рекордом в истории международных соревнований. Он обновил собственный же рекорд, который установил в 2019-м году. Вторым в истории по этому показателю числится легендарный форвард сборной Германии Герд Мюллер (8 хет-триков).

Также стоит отметить, что это 58-й хет-трик для португальца за карьеру.

44 из которых пришлись на его игру за «Реал», 3 — за «Ювентус», 1 — за «МЮ» и 10 — за сборную.

Читайте также
Португалия
5:0
Первый тайм: 3:0
Люксембург
 Ведущая «Матч ТВ»: «Я очень люблю все, что связано с сексом, но не могу им заниматься так часто, как хотелось бы»
Замужняя чемпионка, удивившая Загитову грязными танцами с женатым актером: «Немного зажгли. Получилось ярко»
Карпин: Вы уверены, что я продлю контракт, если предложат?
Дания выиграла все восемь матчей отбора ЧМ  с общим счетом 27:0
Албанские фанаты забросали игроков бутылками после гола (видео)
Инфантино объяснил, почему ЧМ должен проводиться раз в два года
«Питтсбург» без Малкина и Кросби вынес в гостях «Тампу»
«Еще один исторический вечер». Роналду – о разгроме Люксембурга
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь