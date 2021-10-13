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10:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Карпин — о работе в сборной России: вы уверены, что я продлю контракт, если предложат?

52-летний специалист Валерий Карпин, возглавляющий сборную России, ответил на вопросы о своём будущем в национальной команде.

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«Обсуждал ли с Дюковым продление контракта? Нет. Если попадём именно в стыки — продлится автоматически. Первое место не продлит контракт автоматически, а второе — до 31 марта. Получал ли какие-то сигналы от руководства РФС? Нет. А вы уверены, что я продлю контракт, если предложат? Как вариант: мне предложат возглавить клуб, срок контракта больше, денег тоже больше. Ну, чисто гипотетически.

Что касается того, где мне комфортнее работать, то я не могу сказать, что тренировать сборную — моё, а клуб — не моё. И наоборот тоже не скажу. Мне и так, и так комфортно», — рассказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Максиму Пахомову.

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