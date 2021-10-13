Карпин — о работе в сборной России: вы уверены, что я продлю контракт, если предложат?

«Обсуждал ли с Дюковым продление контракта? Нет. Если попадём именно в стыки — продлится автоматически. Первое место не продлит контракт автоматически, а второе — до 31 марта. Получал ли какие-то сигналы от руководства РФС? Нет. А вы уверены, что я продлю контракт, если предложат? Как вариант: мне предложат возглавить клуб, срок контракта больше, денег тоже больше. Ну, чисто гипотетически.



Что касается того, где мне комфортнее работать, то я не могу сказать, что тренировать сборную — моё, а клуб — не моё. И наоборот тоже не скажу. Мне и так, и так комфортно», — рассказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Максиму Пахомову.