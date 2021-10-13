Аленичев: сейчас для всех очевидно, что Дзюбы в сборной при Карпине больше не будет

«Пока наши парни завоёвывали шесть очков в двух непростых встречах, Артём Дзюба оставался сторонним наблюдателем. Что ж, теперь зенитовец может продолжать смотреть на сборную по телевизору и играть в теннис. Парень находится в прекрасной форме, его признали игроком месяца в РПЛ. Но… Артём всей стране сказал, что не хочет выступать за национальную команду. Причём дело тут явно не в спортивной форме.



Думаю, сейчас уже для всех очевидно, что Дзюбы в сборной больше не будет. По крайней мере при Карпине. Ребята добились без этого форварда двух побед — так с какой стати Дзюбу должны приглашать на ноябрьские матчи вместо выкладывавшихся по максимуму в Казани и Мариборе Смолова и Заболотного? Так что, как бы ни выглядел Артём в ближайшее время, обратной дороги нет», — цитирует Аленичева «Спорт-экспресс».