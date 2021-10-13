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11:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Аленичев: сейчас для всех очевидно, что Дзюбы в сборной при Карпине больше не будет

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев выразил мнение, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба больше не будет вызван в национальную команду при главном тренере Валерии Карпине.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Пока наши парни завоёвывали шесть очков в двух непростых встречах, Артём Дзюба оставался сторонним наблюдателем. Что ж, теперь зенитовец может продолжать смотреть на сборную по телевизору и играть в теннис. Парень находится в прекрасной форме, его признали игроком месяца в РПЛ. Но… Артём всей стране сказал, что не хочет выступать за национальную команду. Причём дело тут явно не в спортивной форме.

Думаю, сейчас уже для всех очевидно, что Дзюбы в сборной больше не будет. По крайней мере при Карпине. Ребята добились без этого форварда двух побед — так с какой стати Дзюбу должны приглашать на ноябрьские матчи вместо выкладывавшихся по максимуму в Казани и Мариборе Смолова и Заболотного? Так что, как бы ни выглядел Артём в ближайшее время, обратной дороги нет», — цитирует Аленичева «Спорт-экспресс».

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