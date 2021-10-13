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11:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Карпин: капитанская повязка — просто тряпочка. Джикия, например, что с ней пихает, что без

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил мнение о процедуре выбора капитана в национальной команде.

Россия
СловенияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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«Из тех игроков, которые в матче со Словенией вышли на поле, многие уже были капитанами: Джикия, Кузяев, Баринов, Смолов. Поэтому надо было выбирать из тех, кто ещё не был. Если бы Сутормина меняли, то он бы отдал повязку кому-нибудь. Просто тому, мимо кого проходил. По второму кругу пока рано. Есть люди, которые ещё не были капитанами. В следующих матчах, скорее всего, будут новые капитаны.

Такой практики нет нигде в мире? И что? Что в этом плохого? Зачем все об этом говорят? Мы решили так, всё. Игроки сказали: “Мы так хотим”. И Ионов был бы капитаном, если бы играл, и Головин. Может, ещё будут. Капитанскую повязку в футболе надо отменять. И вообще везде. Она ничего не даёт. Просто ни о чём. У кого повязка — вообще неважно, это просто висит тряпочка. Джикия, например, что с ней пихает, что без», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Максиму Пахомову.

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