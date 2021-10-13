Карпин объяснил, почему сделал массажную комнату вместо кабинета Черчесова

«Это ровно то же самое, что “а на вас давление Марибор оказывает?” Мне вообще по барабану. Знал, что сборная России проиграла Словении, а в каком городе — вообще без понятия. А для всех это шок — как этого я не знаю, что именно в Мариборе! То же самое по номеру в Новогорске. Кто-то написал: “Из номера Черчесова сделали массажную комнату”. Массажную комнату сделали на третьем этаже. В этом номере — потому что он большой и рядом с комнатами медицинского штаба, докторов. Вот и всё.



В тот момент я не знал, чей это был номер. Я говорю: “Где доктора?” — “Здесь, здесь и здесь”. “Есть большой номер рядом?” — “Да”. “Какой?” — “Вот этот”. “Окей, мебель убираем, делаем здесь массажную и физиотерапевтическую комнату”. Всё. Потом оказалось, что там жил Черчесов», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Максиму Пахомову.