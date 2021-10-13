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14:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Карпин объяснил, почему сделал массажную комнату вместо кабинета Черчесова

52-летний наставник сборной России Валерий Карпин объяснил, почему сделали массажную комнату вместо кабинета экс-главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

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«Это ровно то же самое, что “а на вас давление Марибор оказывает?” Мне вообще по барабану. Знал, что сборная России проиграла Словении, а в каком городе — вообще без понятия. А для всех это шок — как этого я не знаю, что именно в Мариборе! То же самое по номеру в Новогорске. Кто-то написал: “Из номера Черчесова сделали массажную комнату”. Массажную комнату сделали на третьем этаже. В этом номере — потому что он большой и рядом с комнатами медицинского штаба, докторов. Вот и всё.

В тот момент я не знал, чей это был номер. Я говорю: “Где доктора?” — “Здесь, здесь и здесь”. “Есть большой номер рядом?” — “Да”. “Какой?” — “Вот этот”. “Окей, мебель убираем, делаем здесь массажную и физиотерапевтическую комнату”. Всё. Потом оказалось, что там жил Черчесов», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Максиму Пахомову.

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