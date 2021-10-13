Карпин о Дзюбе: «Какие у меня рычаги? Не хочет — и не надо»

— Расскажите пошагово, как шла коммуникация с Дзюбой?

— Сначала мы встретились в Питере (в августе — Прим. Sports.ru). Он сказал: «Я готов, я хочу, все окей». Я ему ответил: «Хорошо, работай. Вызову или не вызову, не знаю, показывай игру, а я буду выбирать». Потом он попадает в расширенный список.

— Прежде чем включить его в расширенный список, вы с ним не пытались связаться? Сообщением, звонком?

— А зачем? Потом, когда опубликовали расширенный список, я ему написал: «На связи?». Он ответил: «Да, на связи». Я ему позвонил, говорю: «Через неделю будем давать окончательный список. Ты готов, все нормально?» — «Нет, я не готов, мне надо набирать форму». — «Окей, хорошо».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7df5811bbe46ad5c538d" data-vnd="7df5811bbe46ad5c538d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7df5811bbe46ad5c538d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Это нормально, когда игрок сам оценивает свою форму и ставит свою оценку формы выше оценки главного тренера?

— Не знаю.

— А в клубе вы хоть раз сталкивались с тем, чтобы игрок вам сказал: «Я не готов»?