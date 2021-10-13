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15:52 (мск), источник: Sports.Ru

Карпин о Дзюбе: «Какие у меня рычаги? Не хочет — и не надо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об отказе форварда «Зенита» Артема Дзюбы от вызова в национальную команду.

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Источник: РИА "Новости"

— Расскажите пошагово, как шла коммуникация с Дзюбой?

— Сначала мы встретились в Питере (в августе — Прим. Sports.ru). Он сказал: «Я готов, я хочу, все окей». Я ему ответил: «Хорошо, работай. Вызову или не вызову, не знаю, показывай игру, а я буду выбирать». Потом он попадает в расширенный список.

— Прежде чем включить его в расширенный список, вы с ним не пытались связаться? Сообщением, звонком?

— А зачем? Потом, когда опубликовали расширенный список, я ему написал: «На связи?». Он ответил: «Да, на связи». Я ему позвонил, говорю: «Через неделю будем давать окончательный список. Ты готов, все нормально?» — «Нет, я не готов, мне надо набирать форму». — «Окей, хорошо».

Во время загрузки произошла ошибка.

— Это нормально, когда игрок сам оценивает свою форму и ставит свою оценку формы выше оценки главного тренера?

— Не знаю.

— А в клубе вы хоть раз сталкивались с тем, чтобы игрок вам сказал: «Я не готов»?

— В клубе он деньги получает, а в сборной — нет. В клубе ему скажут: «Не готов играть, значит, зарплату не получаешь». Все! А здесь что сделаешь? Какие у меня рычаги? Не хочет — и не надо, — сказал Карпин.

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