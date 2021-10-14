Инфантино предложил Израилю провести ЧМ-2030 совместно с другими странами региона
Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил Израилю провести чемпионат мира по футболу 2030 года совместно с другими государствами региона.
Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил Израилю провести чемпионат мира по футболу 2030 года совместно с другими государствами региона.
Об этом заявил представитель премьер-министра Израиля Нафтали Бенета.
Инфантино стал первым главой руководящего органа мирового футбола, посетившим Израиль — он сделал это на этой неделе.
«В ходе обсуждения глава ФИФА высказал идею о том, чтобы Израиль провел чемпионат мира по футболу в 2030 году вместе с другими странами региона, в первую очередь с Объединенными Арабскими Эмиратами», — сообщил представитель Бенета в твиттере.