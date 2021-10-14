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00:05 (мск), источник: Sport24

Инфантино предложил Израилю провести ЧМ-2030 совместно с другими странами региона

Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил Израилю провести чемпионат мира по футболу 2030 года совместно с другими государствами региона.

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Источник: AP 2021

Об этом заявил представитель премьер-министра Израиля Нафтали Бенета.

Инфантино стал первым главой руководящего органа мирового футбола, посетившим Израиль — он сделал это на этой неделе.

«В ходе обсуждения глава ФИФА высказал идею о том, чтобы Израиль провел чемпионат мира по футболу в 2030 году вместе с другими странами региона, в первую очередь с Объединенными Арабскими Эмиратами», — сообщил представитель Бенета в твиттере.

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