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19:18 (мск), источник: Vesti.kz

В Финляндии объяснили выездную победу над Казахстаном в отборочном цикле ЧМ-2022

Победа в Казахстане сделала Финляндию фаворитом в борьбе за второе место в отборочной группе чемпионата мира-2022. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил футбольный обозреватель из этой страны Кими Порттила. Эксперт поделился впечатлениями от матча в Нур-Султане и назвал героя встречи.

Казахстан
ФинляндияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Игра, прошедшая 12 октября в Нур-Султане, завершилась победой финнов со счетом 2:0. Оба гола на свой счет записал форвард Теему Пукки, ставший лучшим бомбардиром в истории сборной своей страны.

"Это был не самый интересный и яркий матч. Гости действовали гораздо лучше хозяев и заслуженно создавали моменты. Честно говоря, не могу понять, почему казахстанцы играли не так, как в Финляндии. Та игра была очень сложной и упорной. На этот раз победа далась на классе. Уровень исполнителей в сборной Финляндии выше. Особенно ярко выглядит Пукки, который стал героем матча. Один из лучших игроков в истории финского футбола принес важнейшую победу.

Теперь Финляндия имеет больше возможностей занять второе место. Однако настоящие испытания только начинаются. Матч с Боснией и Герцеговиной в гостях и Франция дома. Это будет непросто, но команда выглядит способной победить", — отметил Порттила.

После шести туров в активе сборной Финляндии восемь набранных очков. Скандинавская дружина занимает третье место в группе D, но лишь на один балл отстает от команды Украины. Интересно, что если у финнов впереди еще два матча в отборочном цикле, то у украинцев осталась лишь одна игра.

Что касается сборной Казахстана, то с тремя очками команда занимает последнее место в группе из пяти команд. Вне зависимости от результата последней выездной игры с Францией казахстанцы останутся на последней строчке.

Казахстан
0:2
Первый тайм: 0:1
Финляндия
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