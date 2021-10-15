В Финляндии объяснили выездную победу над Казахстаном в отборочном цикле ЧМ-2022

Игра, прошедшая 12 октября в Нур-Султане, завершилась победой финнов со счетом 2:0. Оба гола на свой счет записал форвард Теему Пукки, ставший лучшим бомбардиром в истории сборной своей страны.

"Это был не самый интересный и яркий матч. Гости действовали гораздо лучше хозяев и заслуженно создавали моменты. Честно говоря, не могу понять, почему казахстанцы играли не так, как в Финляндии. Та игра была очень сложной и упорной. На этот раз победа далась на классе. Уровень исполнителей в сборной Финляндии выше. Особенно ярко выглядит Пукки, который стал героем матча. Один из лучших игроков в истории финского футбола принес важнейшую победу.

Теперь Финляндия имеет больше возможностей занять второе место. Однако настоящие испытания только начинаются. Матч с Боснией и Герцеговиной в гостях и Франция дома. Это будет непросто, но команда выглядит способной победить", — отметил Порттила.

После шести туров в активе сборной Финляндии восемь набранных очков. Скандинавская дружина занимает третье место в группе D, но лишь на один балл отстает от команды Украины. Интересно, что если у финнов впереди еще два матча в отборочном цикле, то у украинцев осталась лишь одна игра.