Венесуэла согласилась с проведением чемпионата мира один раз в два года

В настоящее время чемпионат мира проводится раз в четыре года.

«С точки зрения поклонника футбола, мне кажется необыкновенной эта идея, чтобы чемпионат мира по футболу мог проводиться каждые два года. Это огромная возможность для того, чтобы участвовали больше команд, чтобы больше команд представляли Южную Америку, Африку, Азию», — сказал Мадуро по итогам встречи с президентом ФИФА.

«Этот спортивный праздник, проводимый каждые два года, наполнит эмоциями, радостью и даст хороший пример нашей молодежи», — добавил он.

Заявление президента транслировалось в Twitter.

При этом он заявил, что выражает свое собственное мнение, а Венесуэльская федерация футбола выскажет свою позицию.

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