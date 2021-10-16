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10:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Венесуэла согласилась с проведением чемпионата мира один раз в два года

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 окт — РИА Новости. Проведение чемпионата мира по футболу раз в два года создает огромные возможности для развития этого вида спорта, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.

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Источник: РИА "Новости"

В настоящее время чемпионат мира проводится раз в четыре года.

«С точки зрения поклонника футбола, мне кажется необыкновенной эта идея, чтобы чемпионат мира по футболу мог проводиться каждые два года. Это огромная возможность для того, чтобы участвовали больше команд, чтобы больше команд представляли Южную Америку, Африку, Азию», — сказал Мадуро по итогам встречи с президентом ФИФА.

«Этот спортивный праздник, проводимый каждые два года, наполнит эмоциями, радостью и даст хороший пример нашей молодежи», — добавил он.

Заявление президента транслировалось в Twitter.

При этом он заявил, что выражает свое собственное мнение, а Венесуэльская федерация футбола выскажет свою позицию.

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В мае сообщалось, что ФИФА изучит возможность проведения чемпионатов мира среди мужских и женских команд каждые два года. Данное предложение было выдвинуто Федерацией футбола Саудовской Аравии (SAFF) на конгрессе ФИФА. Позднее руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер призвал к проведению чемпионата мира раз в два года.

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