Инфантино о ЧМ каждые 2 года: «Плюсы очевидны. Когда решали проводить его раз в 4 года, было 40 команд, а сейчас 211»

«Мы анализируем возможность проведения ЧМ каждые два года, оцениваем, скажется ли это положительно на футболе. У нас есть предложения, по которым мы проводим внутренние консультации. Кто-то за, а кто-то против. Плюсы варианта с проведением ЧМ каждые два года представляются мне очевидными. Больше соревнований самого высокого уровня, больше шансов дать миру надежду и развлечение. Когда было принято решение проводить ЧМ каждые 4 года, было всего 40 команд. Теперь их 211.



Идут разговоры о проведении ЧМ в пяти странах за раз, и если мы предполагаем, что раз в год будет либо мужской, либо женский чемпионат, то за 20 лет организаторами соревнования смогут побывать 100 стран», — сказал Инфантино.