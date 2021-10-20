Инфантино: Проведение чемпионатов мира в одной стране ушло в прошлое
Президент ФИФА Джанни Инфантино намекнул на то, что проведение чемпионатов мира по футболу в одной стране видится ему пережитком прошлого.
Президент ФИФА Джанни Инфантино намекнул на то, что проведение чемпионатов мира по футболу в одной стране видится ему пережитком прошлого.
По слухам, он поддерживает совместную заявку Италии с Саудовской Аравией на проведение чемпионата мира 2030 года. Между странами и их футболом уже существуют тесные связи: Суперкубок Италии несколько раз проводили в Саудовской Аравии.
20 октября во время своей длительной пресс-конференции президент Инфантино сделал комментарий, который вполне может отражать шансы Италии и Саудовской Аравии на проведение Мундиаля.
«Проведение чемпионатов мира в отдельно взятой стране, вероятно, ушло в прошлое».
Это произошло после того, как президент УЕФА Александер Чеферин признал, что проведение Евро-2020 в нескольких странах не было экспериментом, который он хотел бы повторять в будущем из-за серьезных логистических проблем.