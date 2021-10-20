Инфантино: Проведение чемпионатов мира в одной стране ушло в прошлое

По слухам, он поддерживает совместную заявку Италии с Саудовской Аравией на проведение чемпионата мира 2030 года. Между странами и их футболом уже существуют тесные связи: Суперкубок Италии несколько раз проводили в Саудовской Аравии.

20 октября во время своей длительной пресс-конференции президент Инфантино сделал комментарий, который вполне может отражать шансы Италии и Саудовской Аравии на проведение Мундиаля.

«Проведение чемпионатов мира в отдельно взятой стране, вероятно, ушло в прошлое».