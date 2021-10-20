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20:56 (мск), источник: Sport24

Инфантино: Проведение чемпионатов мира в одной стране ушло в прошлое

Президент ФИФА Джанни Инфантино намекнул на то, что проведение чемпионатов мира по футболу в одной стране видится ему пережитком прошлого.

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Источник: AP 2021
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По слухам, он поддерживает совместную заявку Италии с Саудовской Аравией на проведение чемпионата мира 2030 года. Между странами и их футболом уже существуют тесные связи: Суперкубок Италии несколько раз проводили в Саудовской Аравии.

20 октября во время своей длительной пресс-конференции президент Инфантино сделал комментарий, который вполне может отражать шансы Италии и Саудовской Аравии на проведение Мундиаля.

«Проведение чемпионатов мира в отдельно взятой стране, вероятно, ушло в прошлое».

Это произошло после того, как президент УЕФА Александер Чеферин признал, что проведение Евро-2020 в нескольких странах не было экспериментом, который он хотел бы повторять в будущем из-за серьезных логистических проблем.

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