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10:58 (мск), источник: ТАСС

В Катаре открыли стадион чемпионата мира «Аль-Тумама»

Введение в эксплуатацию объекта прокомментировал глава ФИФА Джанни Инфантино.

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Источник: Reuters

ТАСС, 23 октября. Стадион «Аль-Тумама», который примет игры чемпионата мира 2022 года в Катаре, сдали в эксплуатацию в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира.

Стадион расположен в столице Катара Дохе. Это первый стадион, спроектированный катарским архитектором Ибрагимом Джайдой. По форме он напоминает гафию — мужской головной убор. Вместимость стадиона составляет 40 тыс. человек.

«Катар продолжает удивлять футбольный мир, и это продолжится до конца чемпионата мира. Стадион “Аль-Тумама” — еще одно произведение искусства, имеющее большое значение для страны. Я мечтаю скорее стать свидетелем первого чемпионата мира на Ближнем Востоке. Также я хотел бы поблагодарить эмира Катара за те усилия, которые страна прикладывает для того, чтобы провести лучший чемпионат мира», — сказал президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря в пяти городах на восьми стадионах.

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