Дэвид Бекхэм станет лицом ЧМ-2022 в Катаре и заработает £ 150 млн

По информации источника, о сотрудничестве будет объявлено в следующем месяце. Бекхэм согласился на сделку, которая будет приносить ему £ 15 млн (около € 18 млн) в год. Соглашение между сторонами будет рассчитано на 10 лет, всё это время Бекхэм будет послом Катара. Перед заключением контракта Бекхэма заверили, что болельщики будут в безопасности в Катаре.