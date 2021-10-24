Бышовец: Дзюба на ЧМ-2018 приносил сборной России не только пользу. Он помешал обыграть хорватов

— Вы знаете, какие игроки больше всего ценятся в Англии? Больше всего там ценятся инициативные, целеустремленные игроки. Такие игроки сейчас есть в «Динамо»: Тюкавин, Захарян. Они целеустремленные, им нужно завоевывать титулы, им нужно побеждать. В этой команде чувствуется задор молодости.

А что нужно Дзюбе? Я как ни посмотрю прессу, там он то слон, то лев. Осталось сравнить себя с гориллой. Дзюба отказался играть за сборную. Его все равно тянут туда. Например, комментатор Орлов. Но Дзюба и так много на себя берет. Он для сборной, я убежден, вчерашний день. И раньше, когда за нее играл, приносил не только пользу. Помешал, например, обыграть хорватов на чемпионате мира.

— В серии пенальти?