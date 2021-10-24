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13:34 (мск), источник: Sport24

Бышовец: Дзюба на ЧМ-2018 приносил сборной России не только пользу. Он помешал обыграть хорватов

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец в интервью с корреспондентом Sport24 Кириллом Легковым оценил игру форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

Россия
Хорватия
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Источник: AP 2021

— Вы знаете, какие игроки больше всего ценятся в Англии? Больше всего там ценятся инициативные, целеустремленные игроки. Такие игроки сейчас есть в «Динамо»: Тюкавин, Захарян. Они целеустремленные, им нужно завоевывать титулы, им нужно побеждать. В этой команде чувствуется задор молодости.

А что нужно Дзюбе? Я как ни посмотрю прессу, там он то слон, то лев. Осталось сравнить себя с гориллой. Дзюба отказался играть за сборную. Его все равно тянут туда. Например, комментатор Орлов. Но Дзюба и так много на себя берет. Он для сборной, я убежден, вчерашний день. И раньше, когда за нее играл, приносил не только пользу. Помешал, например, обыграть хорватов на чемпионате мира.

— В серии пенальти?

— Конечно. Вспомните, что было перед ней. Тренер хорватов подходит к игрокам, что-то объясняет, говорит. И показывают нашу группу игроков. Там Дзюба, мат-перемат, «Вы там то, вы там это…» Он, значит, поднимает градус. Вот где трагедия! Перед пенальти нельзя этого делать. Игроки и так волнуются. А ты еще пытаешься нагнетать. Вопрос, конечно, технический, как ты ведешь себя в раздевалке, на поле. У меня, например, никогда шума не было.

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