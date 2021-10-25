Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Сочи
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Сельта
Футбол. Зарубежный
24.10
Интер
Ювентус
11
Футбол. Зарубежный
24.10
Марсель
ПСЖ
00
Футбол. Зарубежный
24.10
Атлетико
Реал Сосьедад
22
Футбол. Кубок России
26.10
Оренбург
Динамо
Все события
17:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Решение штаба»: Карпин — о невызове Дзюбы в сборную России

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Решение не вызывать футболиста петербургского «Зенита» Артема Дзюбу в сборную России на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 принял тренерский штаб национальной команды, заявил главный тренер сборной Валерий Карпин.

Россия
ЗенитОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
21
фотография
21
фотография
21
фотография

В понедельник был объявлен расширенный состав сборной России на матчи против команд Кипра и Хорватии, Дзюба в список вызванных в национальную команду игроков не попал. В октябре форвард «Зенита» сам отказался от вызова в сборную России.

«Невызов Дзюбы? Это решение тренерского штаба. Было ли у меня или членов тренерского штаба сейчас общение с Артёмом? Нет», — сказал Карпин, чьи слова приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Читайте также
Дзюба не вошёл в расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи

«Величина списка? Это связано с тем, что даже те расширенные списки, которые мы публиковали перед матчами в сентябре и октябре, тренерскому штабу приходилось корректировать. После объявлений игроки проводили еще по два-три матча, некоторые получали травмы. Поэтому в этот раз решили опубликовать такой, скажем так, очень расширенный список, который потом уже будет скорректирован под окончательный. Нужно также учесть, что из этого списка некоторые игроки только начинают выходить после травм, есть еще и футболисты, которые “висят” на желтых карточках в сборной и могут по причине дисквалификаций пропустить матч с Хорватией. Учитывая все эти нюансы, решили дать такой большой список, — отметил главный тренер сборной России.

Карпин сообщил, что итоговый список будет объявлен 1 ноября. «Так как это список очень расширенный, то есть и новички. Тренерский штаб следит за всеми игроками, которые могут помочь сборной. В окончательном списке будет, как обычно, 26−27 футболистов. Объявим его 1 ноября на пресс-конференции в здании РФС», — подчеркнул специалист.

Матч с командой Кипра пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге, игра с хорватами — 14 ноября в Сплите.

Читайте также
 Алкоголь и смерть любимых мужчин. Трагическая история фигуристки Лобачевой
Шесть спортсменок вошли в сотню самых сексуальных женщин России
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
11«Спартак» — «Лестер»: красно-белые уступили, ведя в счете 2:0
10Федор Емельяненко вернулся и нокаутировал Джонсона в Москве
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь