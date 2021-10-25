«Решение штаба»: Карпин — о невызове Дзюбы в сборную России

В понедельник был объявлен расширенный состав сборной России на матчи против команд Кипра и Хорватии, Дзюба в список вызванных в национальную команду игроков не попал. В октябре форвард «Зенита» сам отказался от вызова в сборную России.
«Невызов Дзюбы? Это решение тренерского штаба. Было ли у меня или членов тренерского штаба сейчас общение с Артёмом? Нет», — сказал Карпин, чьи слова приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
«Величина списка? Это связано с тем, что даже те расширенные списки, которые мы публиковали перед матчами в сентябре и октябре, тренерскому штабу приходилось корректировать. После объявлений игроки проводили еще по два-три матча, некоторые получали травмы. Поэтому в этот раз решили опубликовать такой, скажем так, очень расширенный список, который потом уже будет скорректирован под окончательный. Нужно также учесть, что из этого списка некоторые игроки только начинают выходить после травм, есть еще и футболисты, которые “висят” на желтых карточках в сборной и могут по причине дисквалификаций пропустить матч с Хорватией. Учитывая все эти нюансы, решили дать такой большой список, — отметил главный тренер сборной России.
Карпин сообщил, что итоговый список будет объявлен 1 ноября. «Так как это список очень расширенный, то есть и новички. Тренерский штаб следит за всеми игроками, которые могут помочь сборной. В окончательном списке будет, как обычно, 26−27 футболистов. Объявим его 1 ноября на пресс-конференции в здании РФС», — подчеркнул специалист.
Матч с командой Кипра пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге, игра с хорватами — 14 ноября в Сплите.