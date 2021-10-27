Белорусские футболистки уступили команде Нидерландов в квалификации ЧМ

Сегодня на поле минского стадиона «Динамо» подопечные Юрия Малеева более часа на равных сражались с одним из главных фаворитов квалификационной группы С вице-чемпионом мира командой Нидерландов, но в конце игры более высокий класс гостей все же сказался. На 71-й минуте встречи счет открыла Лике Мартенс, а еще через 4 минуты Даниэль ван-де Донк установила окончательный результат.

На старте отборочного турнира белоруски также в Минске разгромили сборную Кипра со счетом 4:1. Нидерландские футболистки сначала сыграли вничью на своем поле с командой Чехии — 1:1, а затем обыграли в гостях сборные Исландии — 2:0 и Кипра — 8:0. Также сегодня исландки примут в Рейкьявике киприоток.

Положение команд в группе С сейчас таково: Нидерланды — 9 очков (4 матча), Чехия — 4 (3), Беларусь — 3 (2), Исландия — 3 (2), Кипр — 0 (3). Свой следующий матч белорусские футболистки проведут 26 ноября в Ларнаке против аутсайдера турнира команды Кипра.